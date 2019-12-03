Баринов: То, что финны вышли на Евро впервые, ничего не значит

Источник: РИА "Новости"

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года встретится с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, с датчанами российская сборная сыграет в Копенгагене.

«Все соперники играющие. Бельгия — очень сильная команда, одна из лучших в мире. Будет непросто, но постараемся показать достойную игру и добиться результата. Дания — хорошая и организованная команда, в ее составе есть несколько европейских звезд. Финны впервые вышли на ЕВРО, но это ничего не значит. Будет сложно играть со всеми, потому что на ЕВРО просто не бывает», — сказал Баринов на жеребьевке билетов для клуба болельщиков сборной России «Наши парни».

«Это большая удача и радость, что нам представился шанс сыграть два домашних матча в Санкт-Петербурге, где за нас болеют всегда очень хорошо, — добавил он. — Во всех уголках нашей страны за нас будут переживать миллионы людей. Это большая ответственность, постараемся не подвести болельщиков».