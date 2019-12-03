Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:05
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:15
Бернли
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
46Гончаренко рулит командой по телефону, болельщики и игроки ЦСКА отмечают День матери: лучшие фото
8«Зенит» победил «Лион» в Санкт-Петербурге
16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Баринов: То, что финны вышли на Евро впервые, ничего не значит

ЕВРО-2020, Александр Рогулев. Не стоит недооценивать сборную Финляндии, даже исходя из того, что они впервые участвуют в финальной части такого турнира, как чемпионат Европы по футболу, сказал полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов, комментируя итоги жеребьевки ЕВРО-2020.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года встретится с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, с датчанами российская сборная сыграет в Копенгагене.

«Все соперники играющие. Бельгия — очень сильная команда, одна из лучших в мире. Будет непросто, но постараемся показать достойную игру и добиться результата. Дания — хорошая и организованная команда, в ее составе есть несколько европейских звезд. Финны впервые вышли на ЕВРО, но это ничего не значит. Будет сложно играть со всеми, потому что на ЕВРО просто не бывает», — сказал Баринов на жеребьевке билетов для клуба болельщиков сборной России «Наши парни».

«Это большая удача и радость, что нам представился шанс сыграть два домашних матча в Санкт-Петербурге, где за нас болеют всегда очень хорошо, — добавил он. — Во всех уголках нашей страны за нас будут переживать миллионы людей. Это большая ответственность, постараемся не подвести болельщиков».

ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Канадская красотка, стоившая российскому хоккеисту карьеры
Тренер часто просит ее быть посдержаннее при публикации горячих фото
Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча»
Ван Дейк: Разве Роналду был претендентом на «Золотой мяч»?
Обнародован состав сборной России на Кубок Первого канала
Реакция России: в WADA нашли виновного в подмене данных
Дочь экс-президента «Спартака» живет роскошной жизнью (фото)
Месси: Окончание карьеры все ближе, это тяжело осознавать
Чахкиев обвинил А. Емельяненко в трусости
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь