Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

«Ну, во-первых, я был бы рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Насчёт того, проиграем или нет, не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет», — сказал Черчесов в видео, размещённом на канале «Любители» в YouTube.