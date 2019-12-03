Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не был бы против встречи с национальной командой Украины на чемпионате Европы 2020 года.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не был бы против встречи с национальной командой Украины на чемпионате Европы 2020 года.
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Напомним, сборная России попала в группу В Евро-2020 с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года будет проходить в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля.