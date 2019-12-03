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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов заявил, что был бы рад встретиться со сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что не был бы против встречи с национальной командой Украины на чемпионате Европы 2020 года.

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«Ну, во-первых, я был бы рад с Андреем Шевченко поговорить. Давно его не видел. Но если это случится, то случится где-то в полуфинале или четвертьфинале. Насчёт того, проиграем или нет, не хочу спорить. Я буду рад с ними встретиться, друзьями своими. Всем привет», — сказал Черчесов в видео, размещённом на канале «Любители» в YouTube.

Напомним, сборная России попала в группу В Евро-2020 с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года будет проходить в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля.

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