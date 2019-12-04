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12:33 (мск), источник: Sport24

Как, почем и где купить билеты на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Продажа с 4 декабря

Подробная инструкция.

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Сборная России узнала уже всех соперников и расписание на Евро-2020. Команда Станислава Черчесова сыграет в группе B со сборными Бельгии и Финляндии в Петербурге и с датчанами в Копенгагене.

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А теперь ответ на главный вопрос — где взять билеты на эти игры и сколько они стоят?

Цена

Начнем со стоимости. Как и на чемпионате мира, они будут разных категорий. Самая дешевая категория — третья. Или, если по-русски: места за воротами. Такие билеты обойдутся в 50 евро.

Если вы хотите сидеть ближе к угловым флажкам, придется раскошелиться на 125 евро — такова цена билета второй категории. Центральные места обойдутся в 185 евро. Или примерно 13 тысяч рублей.

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На четвертьфинальный матч, который тоже пройдет на «Газпром Арене», цены будут чуть выше:

75 евро за воротами;145 евро на углу поля;225 евро на центре.

Начиная с полуфинальных матчей, цена изменится в большую сторону. Значительно большую. 195 евро за третью категорию, 345 — за вторую, 595 — за первую. На финал, который пройдет в Лондоне порядок цифр следующий: 295 — 595 — 945.

Как купить?

Если у вас до сих пор нет билета, значит первый этап продаж вы благополучно пропустили. В июле и августе проходила жеребьевка среди болельщиков, которые подали заявки на билеты. По ее результатам были определены первые обладатели билетов.

Чуть позже не выкупленные в срок билеты были пущены в свободную продажу. И почти сразу же разлетелись по новым хозяевам.

Следующий этап стартует 4 декабря в 16:00 мск. И здесь уже есть несколько опций. Во-первых, можно приобрести билет как нейтральный болельщик или как болельщик одной из сборных.

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Нейтральные болельщики могут оставлять заявки на билеты с 4 по 18 декабря в комнате ожидания билетного портала на сайте УЕФА. Плюс такой системы — не надо ограничивать себя матчами лишь одной команды. Минус — билетов вам может не хватить.

У болельщиков команд — в нашем случае речь о сборной России — тоже будет выбор: регистрироваться в фан-клубе РФС или нет.

Вступив в фан-клуб «Наши парни», вы получите от РФС специальный код доступа к билетам в порядке живой очереди: кто раньше подал, тот и молодец.

Если вы хотите избежать дополнительных регистраций, то для вас предусмотрена стандартная для топ-турниров жеребьевка билетов. Вы оставляете заявку и если вам повезет, вы увидите матчи Евро с трибун.

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По такой же схеме будет прием заявок и в апреле 2020 года. Но здесь уже преимущество будет у болельщиков сборных, которые попадут на Евро через плей-офф Лиги наций.

Если вашу заявку не удовлетворят с первого раза — это еще не приговор. На сайте УЕФА будет специальная платформа, где болельщики смогут перепродавать свои билеты. Так что возможностей для покупки билетов будет масса.

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