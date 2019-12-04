Черчесов: Сборная России сыграет четыре матча в ходе подготовки к Евро

«Планы были одни до жеребьевки, но мы их скоординировали в плане соперников, — сказал Черчесов. — Я их знаю, но пока нет подтверждения. Единственное, скажу, что две игры (проведем. — Прим. ред.) дома, две на выезде, но, возможно, три игры будут на выезде, и последний матч проведем в Москве. Даты — 28, 31 марта, 2 и 6 июня. Со всеми тренерами потенциальных соперников мы поговорили, они дали добро, теперь дело за руководителями (национальных федераций. — Прим. ред.)».