Допускает ли Черчесов появление Кокорина или Мамаева в сборной до Евро?

Нападающий «Зенита» и полузащитник «Ростова» вышли на свободу по УДО 17 сентября — уже после завершения периода заявок, они смогут выйти на поле в официальных матчах во второй половине сезона.

— Допускаете ли появление до Евро в сборной Кокорина и/или Мамаева, если они мощно проявят себя весной? Или пятно, которое они поставили на своей репутации, смывается не сразу?