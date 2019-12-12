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20:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Допускает ли Черчесов появление Кокорина или Мамаева в сборной до Евро?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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Нападающий «Зенита» и полузащитник «Ростова» вышли на свободу по УДО 17 сентября — уже после завершения периода заявок, они смогут выйти на поле в официальных матчах во второй половине сезона.

— Допускаете ли появление до Евро в сборной Кокорина и/или Мамаева, если они мощно проявят себя весной? Или пятно, которое они поставили на своей репутации, смывается не сразу?

— Хорошо, что эта история закончилась, и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов. В январе стартуют сборы, они их пройдут, уже будучи такими же игроками, как и все. Но, чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами. (Игорь Рабинер).

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