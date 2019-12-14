В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020

36 фотографий 36 фотографий 36 фотографий

«Вы должны помнить, что мы должны придерживаться единого подхода для всех видов спорта. Да, в футболе чемпионат Европы является важным соревнованием, но в других видах спорта континентальным первенствам не придают такого значения», — пояснил Тейлор.

По его словам, организация приняла очень жесткие санкции в отношении России, в частности, лишив ее права проводить крупные соревнования, среди которых чемпионаты мира. Тейлор добавил, что не считает это решение мягким.

Ранее бронзовый призер Паралимпиады и чемпионка мира в гребле Вики Аггер объявила, что выходит из комиссии спортсменов WADA в знак протеста против слишком мягкого наказания России.

По ее мнению, более жесткие санкции в отношении России благотворно скажутся на будущем молодых атлетов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.