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09:21 (мск), источник: Lenta.Ru

В WADA подтвердили право России на проведение Евро-2020

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило право России на проведение Евро-2020. Об этом сообщил Джонатан Тейлор — председатель комиссии по соответствию WADA. Его слова приводит Associated Press.

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«Вы должны помнить, что мы должны придерживаться единого подхода для всех видов спорта. Да, в футболе чемпионат Европы является важным соревнованием, но в других видах спорта континентальным первенствам не придают такого значения», — пояснил Тейлор.

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По его словам, организация приняла очень жесткие санкции в отношении России, в частности, лишив ее права проводить крупные соревнования, среди которых чемпионаты мира. Тейлор добавил, что не считает это решение мягким.

Ранее бронзовый призер Паралимпиады и чемпионка мира в гребле Вики Аггер объявила, что выходит из комиссии спортсменов WADA в знак протеста против слишком мягкого наказания России.

По ее мнению, более жесткие санкции в отношении России благотворно скажутся на будущем молодых атлетов.

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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Кроме того, страна не сможет проводить такие соревнования. Дисквалификация продлится четыре года. Российское антидопинговое агентство лишили лицензии на дальнейшую работу. Россия планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

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