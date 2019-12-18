Завершилась продажа билетов среди болельщиков, чьи сборные вышли на ЧЕ-2020 по футболу
ТАСС, 18 декабря. Продажа билетов на чемпионат Европы по футболу 2020 года для болельщиков, чьи сборные вышли на турнир, завершилась в среду. Об этом сообщает
ТАСС, 18 декабря. Продажа билетов на чемпионат Европы по футболу 2020 года для болельщиков, чьи сборные вышли на турнир, завершилась в среду. Об этом сообщает
Общее количество билетов на Евро составит более 3 млн, из которых 82% выделено для болельщиков. Первая фаза реализации билетов прошла летом среди нейтральных болельщиков, где было подано 19,3 млн заявок при общем количестве в 1,5 млн выделенных для этой категории болельщиков билетов.
В декабре прошла вторая фаза продажи билетов для тех стран, чьи сборные примут участие в Евро. Заявки на билеты будут выбраны при помощи жеребьевки, условия которой определят национальные ассоциации
Последние участники турнира будут определены по итогам стыковых матчей
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи турнира пройдут в