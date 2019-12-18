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18:26 (мск), источник: ТАСС

Завершилась продажа билетов среди болельщиков, чьи сборные вышли на ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 18 декабря. Продажа билетов на чемпионат Европы по футболу 2020 года для болельщиков, чьи сборные вышли на турнир, завершилась в среду. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Общее количество билетов на Евро составит более 3 млн, из которых 82% выделено для болельщиков. Первая фаза реализации билетов прошла летом среди нейтральных болельщиков, где было подано 19,3 млн заявок при общем количестве в 1,5 млн выделенных для этой категории болельщиков билетов.

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В декабре прошла вторая фаза продажи билетов для тех стран, чьи сборные примут участие в Евро. Заявки на билеты будут выбраны при помощи жеребьевки, условия которой определят национальные ассоциации стран-участниц. Окончательный статус заявок ассоциации сообщат до конца января 2020 года. Для тех, чьи заявки не будут удовлетворены, в будущем может быть предложено приобрести билеты, которые не были выкуплены или были возвращены.

Последние участники турнира будут определены по итогам стыковых матчей 26—31 марта, где примут участие сборные Исландии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Северной Ирландии, Словакии, Ирландии, Шотландии, Израиля, Норвегии, Сербии, Грузии, Белоруссии, Северной Македонии и Косова. Победители четырех путей плей-офф из этого списка попадут на Евро, болельщики этих сборных смогут приобрести билеты вскоре после завершения стыковых матчей.

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Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. На групповом этапе чемпионата Европы сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против сборных Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня) и против команды Дании (22 июня) в Копенгагене.

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