Завершилась продажа билетов среди болельщиков, чьи сборные вышли на ЧЕ-2020 по футболу

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Общее количество билетов на Евро составит более 3 млн, из которых 82% выделено для болельщиков. Первая фаза реализации билетов прошла летом среди нейтральных болельщиков, где было подано 19,3 млн заявок при общем количестве в 1,5 млн выделенных для этой категории болельщиков билетов.

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В декабре прошла вторая фаза продажи билетов для тех стран, чьи сборные примут участие в Евро. Заявки на билеты будут выбраны при помощи жеребьевки, условия которой определят национальные ассоциации стран-участниц. Окончательный статус заявок ассоциации сообщат до конца января 2020 года. Для тех, чьи заявки не будут удовлетворены, в будущем может быть предложено приобрести билеты, которые не были выкуплены или были возвращены.

Последние участники турнира будут определены по итогам стыковых матчей 26—31 марта , где примут участие сборные Исландии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Северной Ирландии, Словакии, Ирландии, Шотландии, Израиля, Норвегии, Сербии, Грузии, Белоруссии, Северной Македонии и Косова. Победители четырех путей плей-офф из этого списка попадут на Евро, болельщики этих сборных смогут приобрести билеты вскоре после завершения стыковых матчей.

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