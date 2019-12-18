Сборная России получит форму с эксклюзивным дизайном перед Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

7 ноября в Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага в обратном порядке, образуя тем самым цветовую гамму флага Сербии. 15 ноября Дюков заявил, что в РФС считают этот дизайн экипировки неудачным. Тогда же генеральный секретарь организации Александр Алаев выразил надежду на то, что перед чемпионатом Европы 2020 года национальная команда получит от Adidas новую эксклюзивную форму.

«В настоящий момент внесение изменений в новую форму по сути завершено, — сказал Дюков. — Мы получили их [Adidas] подход к изменениям: будет произведена замена ткани, также будет заменен крой формы, она станет более спортивной. Также будет ряд изменений, они нас устраивают. Первый вариант был неудачным для РФС, болельщиков — вы помните первую реакцию».

«Хочу отметить, что Adidas повел себя как настоящий партнер. Они быстро отреагировали и внесли правильные изменения. В ближайшее время планируем презентовать эту новость с Adidas», — добавил президент РФС.

По словам Дюкова, технический спонсор сборной России принял решение о переводе РФС в число национальных ассоциаций класса «А». «Adidas принял решение внести РФС в категорию национальных ассоциаций класса “A”, то есть к нам будет другой подход, как с ассоциациями Германии, Испании, Бельгии, — отметил он. — У нас в следующем году перед чемпионатом Европы будет индивидуальная, уникальная форма. На Евро будет скорректированная форма, можно говорить в принципе об индивидуальном крое, мы благодарны Adidas за понимание».