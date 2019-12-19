Французский футболист решил получить российский паспорт ради Евро-2020

Источник: AFP 2019

Ле Теллек заявил, что занялся получением российского паспорта несколько месяцев назад. Футболист отметил, что у него русская жена, жилье в Москве, поэтому он часто приезжает в Россию. «Я люблю Россию, культуру, менталитет людей. Если тренер сборной позвонит мне после того, как я получу российский паспорт, то приму вызов», — добавил он.

Хавбек сказал, что для него будет честью представлять российскую команду и сыграть за нее на чемпионате Европы 2020 года.

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На счету француза победа в чемпионате Германии в составе дортмундской «Боруссии» и две победы вместе с «Црвеной Звездой» в первенстве Сербии. С 2014 по 2015 год Ле Таллек выступал в Российской премьер-лиге за саранскую «Мордовию».