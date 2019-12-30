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13:51 (мск), источник: ТАСС

Власти Петербурга направят до 464,4 млн рублей на создание фанзоны к Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга потратит до 464,4 млн рублей на возведение зоны болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года. Футбольная деревня на Конюшенной площади и зона публичного просмотра на Дворцовой площади должны появиться до 2 июля 2020 года, следует из информации на сайте госзакупок, опубликованной в понедельник.

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Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа и один из четвертьфиналов.

«Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации, техническому обеспечению и проведению культурно-массового мероприятия “Зона болельщиков финального турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года”. Начальная (максимальная) цена договора: 464,4 млрд рублей», — указано в конкурсной документации.

Футбольная деревня, которая разместится на Конюшенной площади, будет работать ежедневно с 12 июня по 12 июля 2020 года. На ее территории будет вестись трансляция всех матчей турнира в прямом эфире, а также проводиться развлекательная программа для болельщиков.

Зона публичного просмотра, на которой будут вестись трансляции 3, 4, 7, 8 и 12 июля 2020 года — начиная с ¼ финала — будет базироваться на Дворцовой площади (со смещением к набережной реки Мойки и Певческому мосту), она сможет вместить до 13 тыс. человек.

Подведение итогов конкурса намечено на 16 января 2020 года.

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