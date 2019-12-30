Власти Петербурга направят до 464,4 млн рублей на создание фанзоны к Евро-2020

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах с 12 июня по 12 июля 2020 года. В
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Футбольная деревня, которая разместится на Конюшенной площади, будет работать ежедневно с 12 июня по 12 июля 2020 года. На ее территории будет вестись трансляция всех матчей турнира в прямом эфире, а также проводиться развлекательная программа для болельщиков.
Зона публичного просмотра, на которой будут вестись трансляции 3, 4, 7, 8 и 12 июля 2020 года — начиная с ¼ финала — будет базироваться на Дворцовой площади (со смещением к набережной реки Мойки и Певческому мосту), она сможет вместить до 13 тыс. человек.
Подведение итогов конкурса намечено на 16 января 2020 года.