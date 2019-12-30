РФС перед ЕВРО разработает мероприятия для популяризации футбола

Источник: РИА "Новости"

Заседание комитета по маркетингу РФС состоялось в Москве. Участники встречи обсудили новую концепцию РФС по работе с болельщиками и лидерами мнений, утвердили календарный план маркетинговых активностей организации на будущий год.

«В преддверии ЕВРО-2020, который пройдет в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, мы разработаем комплекс маркетинговых мероприятий, направленных на популяризацию российского футбола, развитие новых продуктов и сервисов для болельщиков. В городских пространствах, торговых сетях будут организованы фан-зоны “Наши парни”, по городам России пройдут автопробеги, трансляции матчей с участием нашей сборной появятся в общественных местах. В планах учреждение Клуба 100 звездных болельщиков сборной России с различными программами лояльности», — приводятся слова Соловьева на официальном сайте РФС.

«Для повышения привлекательности футбола для аудитории и привлечения болельщиков на стадионы нам необходимо постепенно менять культуру боления. Поклонники сборной России и футбола в целом должны чувствовать себя комфортно и безопасно, получать удовольствие от происходящего на трибунах. При этом и поведение болельщиков на трибунах должно соответствовать публичным правилам и ценностям пребывания в общественных местах», — отметил он.

Соловьев также подчеркнул, что РФС продолжит «активную работу по поиску новых партнеров и повышению эффективности сотрудничества с РФС среди текущих спонсоров». «Будет реализована обширная лицензионная программа и региональные партнерства. Также РФС примет участие в работе экономических форумов, проведет ряд маркетинговых конференций для клубов всех лиг российского футбола», — заявил глава комитета по маркетингу.