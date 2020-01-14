Сборная России начнет подготовку к ЕВРО-2020 в Новогорске 21 мая

Как говорится в сообщении, после окончания чемпионата России среди команд премьер-лиги футболисты национальной сборной отправятся в Новогорск, где проведут несколько тренировок. 23 мая команда перебазируется в австрийский Нойштифт, где проведет учебно-тренировочный сбор, который продлится до 31 мая.