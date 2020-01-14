Сборная России начнет подготовку к ЕВРО-2020 в Новогорске 21 мая
ЕВРО-2020. Сборная России по футболу соберется для подготовки к матчам чемпионата Европы 21 мая на базе в Новогорске, сообщается на официальном сайте РФС.
ЕВРО-2020. Сборная России по футболу соберется для подготовки к матчам чемпионата Европы 21 мая на базе в Новогорске, сообщается на официальном сайте РФС.
Как говорится в сообщении, после окончания чемпионата России среди команд
Ранее стало известно, что в рамках подготовки к ЕВРО-2020 сборная России на выезде проведет товарищеские матчи против команд Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня), а со сборной Сербии (6 июня) сыграет в Москве.