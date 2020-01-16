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21:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Около 10% промокодов на покупку билетов на ЕВРО достались перекупщикам

ЕВРО-2020. После изучения заявок по розыгрышу кодов доступа на покупку билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года, который проводил Российский футбольный союз (РФС), есть основания полагать, что около 600 промокодов попали перекупщикам, некоторые из них они реализовали, заявили РИА Новости в пресс-службе РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

После выхода сборной России на чемпионат Европы РФС получил от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) квоту на прямую покупку болельщиками билетов на матчи группового этапа с участием российской национальной команды. РФС разыграл среди членов клуба болельщиков сборной России 6000 кодов доступа на покупку билетов на матчи группового этапа ЕВРО-2020 с участием российской команды.

«К сожалению, билеты на матчи сборной, игры которой пользуются большой популярностью, всегда будут вызывать интерес спекулянтов. Изначально мы понимали, что они попытаются завладеть промокодами разными способами, поэтому постарались использовать различные варианты защиты. Большая часть недобросовестных заявок была заблокирована», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

«После изучения 116 тысяч заявок, у нас есть основания полагать, что около 600 промокодов — то есть в районе 10% — разными способами попали в руки перекупщиков. Некоторые из них они реализовали, выкупив билеты. При этом абсолютное большинство билетов получили простые болельщики. Совместно с УЕФА мы продолжим работу по совершенствованию механизма распространения билетов», — добавили в РФС.

Сборная России на групповом этапе ЕВРО-2020 встретится с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, а заключительная — в Копенгагене.

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