Кто мог бы пригодиться сборной России на ЕВРО-2020

Источник: РИА "Новости"

Состав команды Станислава Черчесова в большинстве матчей Европейской квалификации отличался стабильностью, что помогло сборной довольно ровно пройти всю дистанцию отбора. Попробуем представить, кто мог бы помочь главной команде страны и в случае необходимости заменить кого-то из основных игроков.

ВРАТАРСКАЯ ЛИНИЯ

Матвей Сафонов («Краснодар») / Александр Максименко («Спартак»)

Матвей Сафонов | Источник: РИА

Оба голкипера молодежной сборной России пока не имеют опыта игры за главную команду страны, но уже являются твердыми первыми номерами в своих клубах. Сафонов своей игрой вытеснил из состава «Краснодара» Станислава Крицюка и Андрея Синицына. К своим двадцати годам Матвей имеет немаленький опыт выступления в еврокубках. Если говорить о его сильных сторонах, то это, безусловно, реакция и игра на линии ворот, а вот действия на выходах не всегда успешны.

Максименко же стал появляться в основе «Спартака» скорее по воле случая, когда «красно-белые» потеряли из-за травм более опытных вратарей. Своими шансами молодой футболист воспользовался сполна, и вот уже второй год он является твердым игроком стартового состава. Первую часть нынешнего сезона Саша провел настолько сильно, что в «Спартаке» сейчас никто и не вспоминает о травмированном Александре Селихове, повреждение которого воспринималось некоторыми болельщиками как настоящая катастрофа для клуба.

Вариант, при котором в заявку сборной России на ЕВРО-2020 попадет кто-то из пары Сафонов/Максименко, выглядит вполне реальным. Оба вратаря отличаются не по годам стабильной и надежной игрой и обладают огромным потенциалом для роста. Вероятно, статус Маринато Гилерме как первого номера сборной незыблем, но позиции его дублеров до конца еще не определены.

ОБОРОНА

Игорь Смольников («Зенит»)

Игорь Смольников | Источник: РИА

Смольников был основным игроком сборной России на чемпионате Европы 2016 года и провел один матч на ЧМ-2018, но в отборочном цикле ЕВРО-2020 в состав команды не проходил. Нельзя сказать, что Игорь перестал вызываться в национальную команду потому, что стал играть заметно слабее, скорее, сильно прибавили его конкуренты. В стартовом составе «Зенита» все чаще играет Вячеслав Караваев, в сборной же есть железный Марио Фернандес и универсальный Сергей Петров, который может сыграть на обоих флангах. Но все же, учитывая опыт Смольникова, сбрасывать его кандидатуру со счетов не стоит.

Илья Кутепов («Спартак»)

Кутепов был основным защитником сборной России на чемпионате мира-2018, выходя на поле вместе с суперопытным Сергеем Игнашевичем. Перед турниром мало кто верил, что выбор Черчесова окажется правильным, но Илья смог посрамить пессимистов и сыграл на мундиале более чем хорошо. Однако на матчи квалификации ЕВРО защитник «Спартака» уже не вызывался. Причиной тому послужили травмы и потеря места в стартовом составе «красно-белых». При Олеге Кононове Кутепов выходил на поле эпизодически, лишь в тех случаях, когда кто-то из основной пары центральных защитников по каким-то причинам оказывался вне заявки.

С приходом Доменико Тедеско «Спартак» перешел на схему 3−5−2, что позволило Кутепову вернуться в состав. Игра рядом с основным защитником национальной команды Георгием Джикией может стать тем фактором, который сыграет в пользу Ильи при выборе будущих участников чемпионата Европы.

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Дмитрий Чистяков | Источник: РИА

Еще полгода назад Чистяков был мало кому известен. В прошлом сезоне защитник помог «Тамбову» пробиться в премьер-лигу, после чего перебрался в «Ростов», где сходу стал игроком основы. Надежная игра ростовчан в обороне позволила команде уйти на зимний перерыв одним из лидеров чемпионата страны, и большой вклад в столь успешное выступление, безусловно, внес Чистяков.

Прогресс футболиста не остался незамеченным, и уже в конце сентября Черчесов впервые пригласил его на сбор национальной команды. Пока Чистяков не принимал участие в матчах сборной, но тот уровень игры, который демонстрирует защитник в течение последних полутора лет, позволяет надеяться, что Дмитрий еще принесет немало пользы главной команде страны.

Константин Рауш («Динамо»)

Константин Рауш | Источник: РИА

Кому-то могло показаться, что приезд в чемпионат России отрицательно повлиял на Рауша. Возможно, так и есть, но то, как «Динамо» провело последние матчи перед зимней паузой и трансферная кампания москвичей внушают оптимизм. Если «бело-голубые» продолжат в том же духе и после перерыва в чемпионате, то есть все шансы увидеть прежнего Рауша. В своей хорошей форме он может закрыть всю бровку при схеме в тремя центральными защитниками, которую иногда использует Черчесов. На этой позиции в распоряжении главного тренера сборной России сейчас есть только Юрий Жирков и Федор Кудряшов.

Игорь Дивеев (ЦСКА)

Источник: РИА

Двадцатилетний футболист показывает не по годам зрелую и умную игру на такой сложной и важной позиции, как центральный защитник. Похоже, именно Дивеев может помочь болельщикам «красно-синих» перестать сожалеть о том, что Игнашевич и братья Березуцкие повесили бутсы на гвоздь.

Дивеев стабильно играет в молодежной сборной и выходит в стартовом составе ЦСКА. Он хорош в верховой борьбе, неплохо читает игру и обладает мощным дальним ударом. Конечно, прибавлять еще нужно во многих компонентах, но выступление в одном из самых успешных клубов страны последних десятилетий, юный возраст и желание прогрессировать должны помочь Игорю в скором времени превратиться в одного из ведущих центральных защитников России. Поэтому вариант с вызовом Дивеева в сборную пока стоит рассматривать как перспективу, но не такую уж и далекую.

ПОЛУЗАЩИТА.

Дмитрий Стоцкий («Краснодар»)

Дмитрий Стоцкий | Источник: РИА

Универсальный футболист «Краснодара», который может без потери качества сыграть и в обороне, и в средней линии, уже однажды примерял футболку сборной России — в товарищеском матче с чехами (5:1) он заменил Дениса Черышева. Стоцкий не всегда выходит в стартовом составе своего клуба, но когда появляется на поле, то действует надежно и никогда не опускается ниже определенного уровня, достаточно высокого по меркам чемпионата России. На таком большом турнире, как ЕВРО, универсализм футболиста и готовность играть роль запасного лишними бы точно не были.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Один из самых опытных игроков нашей сборной, Дзагоев вроде бы оправился от травм и проводит подготовку к возобновлению сезона в общей группе. В случае с Аланом вопрос стоит именно в области состояния здоровья и набора формы, поскольку квалификация полузащитника не вызывает сомнений. Даже получив повреждение в матче открытия чемпионата мира, хавбек успел восстановиться к четвертьфиналу и в самый важный момент исполнил тот самый штрафной, после которого Марио Фернандес сравнял счет. Даже на домашнем чемпионате мира, когда Алан получил травму в первом же матче и успел восстановиться лишь к четвертьфиналу, Черчесов доверился армейцу в самый важный момент.

Можно лишь пожелать Дзагоеву избежать травм и подойти к ЕВРО-2020 в оптимальном состоянии. В этом случае Алан окажется очень полезным игроком для Черчесова и всей сборной России.

Денис Глушаков («Ахмат»)

Денис Глушаков | Источник: РИА

Экс-капитан «Спартака» под конец первого круга нынешнего чемпионата России начал оправляться от своих семейных проблем и стал постепенно выходить на тот уровень, который демонстрировал в чемпионском сезоне. Но никто и не ждал от него прорыва сразу после болезненного ухода из столичного клуба. Конкуренцию на месте центрального хавбека в «Ахмате» с Антоном Швецом уже можно в каком-то смысле спроецировать на сборную, хотя они часто выходят на поле и вместе. Денис сам говорит о возвращении в национальную команду как о ближайшей цели. Эта ситуация видится возможной, но маловероятной. В любом случае, стоит держать в уме такого опытного футболиста, тем более на такой важной позиции.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Рифат Жемалетдинов | Источник: РИА

Молодой полузащитник «Локомотива» проводит лучший сезон в карьере. Жемалетдинов пользуется огромным доверием Юрия Семина, выходит в основном составе на самые ответственные матчи в Лиге чемпионов и проявляет себя с самой лучшей стороны. И это все при том, что с конкуренцией в «Локомотиве» полный порядок. Быстрый и взрывной, не признающий авторитетов, умеющий обыграть один в один, что в нашем футболе встретишь нечасто. Такой игрок всегда может пригодиться.

Павел Мамаев («Ростов»)

Павел Мамаев | Источник: РИА

Еще один вариант с опытным игроком в центре поля. Правда, никто кроме самого Мамаева и Валерия Карпина не знает, в какой форме сейчас находится футболист. Но судя по всему, Мамаев влился в «Ростов» без проблем и уже успел отметиться голом в товарищеском матче на сборах. Другое дело, что конкуренция в центре поля у ростовчан что надо — там и Еременко, и Попов, и Норманн. Чтобы отвоевать себе место в основе, Мамаеву придется постараться, но для этого у Павла всё есть. Как только хавбек закрепится в команде окончательно, можно будет подумать и о возвращении в сборную, ведь техничный игрок, умеющий сыграть нестандартно, лишним точно не будет.

Руслан Камболов («Краснодар»)

Руслан Камболов | Источник: РИА

Еще один футболист, который стабильно держит свой уровень. Камболов уже очень долго ходит где-то около сборной. Он часто вызывался в команду при разных тренерах, но в официальных матчах появлялся только два раза, в Лиге наций. Первую часть сезона в «Краснодаре» Камболов провел довольно скомкано, ближе к зимней паузе он либо выходил на замену, либо не появлялся на поле вообще. Но учитывая, что ни при одном тренере полузащитник из обоймы сборной надолго не выпадал, стоит держать Камболова в уме.

НАПАДЕНИЕ

(«Крылья Советов»)

Александр Соболев | Источник: РИА

Соболев, пожалуй, стал главным открытием первой части сезона в чемпионате России. Форвард «Крыльев» уже наколотил 10 голов, и нет ничего удивительного, что интерес к нему проявляют почти все топ-клубы страны. Успехи нападающего не мог не заметить Станислав Черчесов — Соболев уже принимал участие в сборах национальной команды. Пока этот вызов стоит считать авансом, но если Александр продолжит держать планку на том же уровне, то наверняка получит шанс проявить себя в сборной России. А уж его голевое чутье и умение реализовывать моменты пригодится любой команде.

Александр Кокорин («Зенит»)

Александр Кокорин | Источник: РИА

Похоже, пока даже сам Кокорин не знает, где начнет весеннюю часть чемпионата страны. Но будь то «Сочи» или «Зенит», одно уже понятно точно — форвард находится в неплохой форме. Во всяком случае, к такому выводу подталкивает хет-трик Александра в недавнем контрольном матче на сборах петербуржцев. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не раз заявлял, что рассчитывает на Кокорина, и вряд ли это были просто попытки поддержать игрока после тяжелого периода в жизни.

Если весной Кокорин хотя бы вернется на свой привычный уровень, то сборная России получит еще одного конкурентоспособного центрального нападающего к чемпионату Европы. Причем нападающего повзрослевшего и — хочется надеяться — понявшего, что играть в футбол все же лучше, чем не играть.

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Магомед-Шапи Сулейманов | Источник: РИА

По мнению многих, Сулейманов в данный момент является самым одаренным молодым игроком России. Вокруг него постоянно есть слухи об интересе со стороны европейских клубов, а УЕФА в январе включил вингера «Краснодара» в топ-50 молодых талантов.