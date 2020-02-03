Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи ЧЕ-2020 по футболу в равном объеме

Генеральный продюсер компании Илья Рустамов в сентябре сообщил ТАСС, что «Телеспорт» подписал договоры с телеканалами о реализации прав на трансляции матчей европейского первенства.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В Санкт-Петербурге пройдут три игры группового этапа, а также один из четвертьфиналов.