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15:33 (мск), источник: ТАСС

Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» покажут матчи ЧЕ-2020 по футболу в равном объеме

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» будут транслировать игры чемпионата Европы 2020 года по футболу в равном объеме. Об этом ТАСС сообщил владелец компании «Телеспорт» Петр Макаренко.

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Генеральный продюсер компании Илья Рустамов в сентябре сообщил ТАСС, что «Телеспорт» подписал договоры с телеканалами о реализации прав на трансляции матчей европейского первенства.

«Первый канал, ВГТРК и “Матч ТВ” покажут матчи чемпионата Европы в равном объеме», — сообщил Макаренко.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В Санкт-Петербурге пройдут три игры группового этапа, а также один из четвертьфиналов.

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Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии (13 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (17 июня, Санкт-Петербург) и Дании (22 июня, Копенгаген).

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