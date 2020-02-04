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12:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Почта России начала выдавать паспорта болельщика к ЕВРО-2020

ЕВРО-2020. Почта России начала выдачу в почтовых отделениях паспортов болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

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Источник: Спорт РИА Новости

С начала января 2020 года документы получили жители Екатеринбурга, Тюмени, Читы, Кемерово, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Архангельска, Ставрополя и других городов.

Первые 100 паспортов болельщика выданы уральцам. Среди наиболее активных городов по доставке и получению Fan ID стали Пермь, Владивосток, Кемерово, Барнаул и Красноярск.

Fan ID является именным и оформляется бесплатно. Для иностранных зрителей паспорт болельщика даст право безвизового въезда в Россию и выезда из страны.

Впервые Fan ID был использован на Кубке конфедераций летом 2017 года, а затем на чемпионате мира по футболу-2018. Ранее в сентябре правительство РФ объявило, что на реализацию Fan ID на матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге будет выделено 132 674 600 рублей.

Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который примет полуфиналы и финал чемпионата Европы. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча турнира.

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