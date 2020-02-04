Почта России начала выдавать паспорта болельщика к ЕВРО-2020
ЕВРО-2020. Почта России начала выдачу в почтовых отделениях паспортов болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает
ЕВРО-2020. Почта России начала выдачу в почтовых отделениях паспортов болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает
С начала января 2020 года документы получили жители Екатеринбурга, Тюмени, Читы, Кемерово,
Первые 100 паспортов болельщика выданы уральцам. Среди наиболее активных городов по доставке и получению Fan ID стали Пермь, Владивосток, Кемерово, Барнаул и Красноярск.
Fan ID является именным и оформляется бесплатно. Для иностранных зрителей паспорт болельщика даст право безвизового въезда в Россию и выезда из страны.
Впервые Fan ID был использован на Кубке конфедераций летом 2017 года, а затем на чемпионате мира по футболу-2018. Ранее в сентябре правительство РФ объявило, что на реализацию Fan ID на матчах чемпионата Европы по футболу в
Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: