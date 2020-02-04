Почта России начала выдавать паспорта болельщика к ЕВРО-2020

Источник: Спорт РИА Новости

С начала января 2020 года документы получили жители Екатеринбурга, Тюмени, Читы, Кемерово, Улан-Удэ, Красноярска, Новосибирска, Южно-Сахалинска, Архангельска, Ставрополя и других городов.

Первые 100 паспортов болельщика выданы уральцам. Среди наиболее активных городов по доставке и получению Fan ID стали Пермь, Владивосток, Кемерово, Барнаул и Красноярск.

Fan ID является именным и оформляется бесплатно. Для иностранных зрителей паспорт болельщика даст право безвизового въезда в Россию и выезда из страны.

Впервые Fan ID был использован на Кубке конфедераций летом 2017 года, а затем на чемпионате мира по футболу-2018. Ранее в сентябре правительство РФ объявило, что на реализацию Fan ID на матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге будет выделено 132 674 600 рублей.