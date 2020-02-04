Представитель УЕФА назвал стадион «Санкт-Петербург» полностью готовым к Евро-2020

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«Этот стадион был одобрен к чемпионату мира по футболу — это о многом говорит, — сказал Шар. — Мне кажется, стадион полностью готов, сейчас идет финальная настройка. У нас есть градация — красный — не очень хорошо готовые, зеленый — хорошо готовые; этот стадион в зеленой зоне. В красной зоне стадионов нет, но есть, скажем так, в оранжевой».
«Последние два дня мы занимались тем, что посещали стадион. Все уже готово, идут завершающие этапы. Мы очень хорошо оцениваем готовность стадиона и города к проведению чемпионата», — добавил представитель УЕФА.
Стадион «Санкт-Петербург» был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. Помимо домашних матчей петербургского «Зенита», на нем прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. В 2021 году на стадионе в
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут