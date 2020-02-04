Представитель УЕФА назвал стадион «Санкт-Петербург» полностью готовым к Евро-2020

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В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене, которая во время Евро-2020 будет называться стадион «Санкт-Петербург», два матча — игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня соответственно. 22 июня на стадионе «Санкт-Петербург» состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7b319a3be99a938f6f4a" data-vnd="7b319a3be99a938f6f4a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7b319a3be99a938f6f4a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Этот стадион был одобрен к чемпионату мира по футболу — это о многом говорит, — сказал Шар. — Мне кажется, стадион полностью готов, сейчас идет финальная настройка. У нас есть градация — красный — не очень хорошо готовые, зеленый — хорошо готовые; этот стадион в зеленой зоне. В красной зоне стадионов нет, но есть, скажем так, в оранжевой».

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«Последние два дня мы занимались тем, что посещали стадион. Все уже готово, идут завершающие этапы. Мы очень хорошо оцениваем готовность стадиона и города к проведению чемпионата», — добавил представитель УЕФА.

Стадион «Санкт-Петербург» был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. Помимо домашних матчей петербургского «Зенита», на нем прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.