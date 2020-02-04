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18:07 (мск), источник: ТАСС

Оргкомитет российской части Евро-2020 готов к использованию электронных билетов на турнире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года готов к использованию электронных билетов на турнире. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

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В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене, которая во время Евро-2020 будет называться стадион «Санкт-Петербург», два матча — игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня соответственно. 22 июня на арене состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

«Одно из фундаментальных отличий в системе продажи билетов на чемпионат Европы 2020 года от чемпионата мира 2018 года — часть билетов будут электронными, — сказал Сорокин. — У нас есть уверенность, что перестройка системы контроля доступа не вызовет никаких сложностей».

«Фактически мы полностью готовы к этому», — подчеркнул гендиректор российской части Евро-2020, отметив что не все 100% билетов будут электронными, но значительная их часть.

Стадион «Санкт-Петербург» был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. Помимо домашних матчей петербургского «Зенита», на нем прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

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