Оргкомитет российской части Евро-2020 готов к использованию электронных билетов на турнире

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене, которая во время Евро-2020 будет называться стадион «Санкт-Петербург», два матча — игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня соответственно. 22 июня на арене состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

«Одно из фундаментальных отличий в системе продажи билетов на чемпионат Европы 2020 года от чемпионата мира 2018 года — часть билетов будут электронными, — сказал Сорокин. — У нас есть уверенность, что перестройка системы контроля доступа не вызовет никаких сложностей».

«Фактически мы полностью готовы к этому», — подчеркнул гендиректор российской части Евро-2020, отметив что не все 100% билетов будут электронными, но значительная их часть.

Стадион «Санкт-Петербург» был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. Помимо домашних матчей петербургского «Зенита», на нем прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.