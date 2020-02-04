Оргкомитет российской части Евро-2020 готов к использованию электронных билетов на турнире

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«Одно из фундаментальных отличий в системе продажи билетов на чемпионат Европы 2020 года от чемпионата мира 2018 года — часть билетов будут электронными, — сказал Сорокин. — У нас есть уверенность, что перестройка системы контроля доступа не вызовет никаких сложностей».
«Фактически мы полностью готовы к этому», — подчеркнул гендиректор российской части Евро-2020, отметив что не все 100% билетов будут электронными, но значительная их часть.
Стадион «Санкт-Петербург» был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. Помимо домашних матчей петербургского «Зенита», на нем прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. В 2021 году на стадионе в
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут