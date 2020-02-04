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18:08 (мск), источник: ТАСС

Сорокин: Распространение нового коронавируса не окажет влияния на проведение Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Распространение в мире нового типа коронавируса не повлияет на проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, которые должны пройти летом. Такое мнение высказал журналистам гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

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«Нет, никакого воздействия на проведение турнира это не окажет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) Андреас Шар отметил, что организация готова при необходимости принять дополнительные меры безопасности из-за вируса. «Конечно, мы не знаем, что произойдет, но если нам нужно будет внести какие-то коррективы или принять дополнительные меры контроля по запросу российского правительства — мы это сделаем. Но на данный момент мы не думаем, что это [коронавирус] как-то повлияет», — сказал Шар.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа чемпионата Европы — 2020, а также один из четвертьфиналов. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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