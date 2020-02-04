Сорокин: Распространение нового коронавируса не окажет влияния на проведение Евро-2020

26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий

«Нет, никакого воздействия на проведение турнира это не окажет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Читайте также Оргкомитет российской части Евро-2020 готов к использованию электронных билетов на турнире

Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) Андреас Шар отметил, что организация готова при необходимости принять дополнительные меры безопасности из-за вируса. «Конечно, мы не знаем, что произойдет, но если нам нужно будет внести какие-то коррективы или принять дополнительные меры контроля по запросу российского правительства — мы это сделаем. Но на данный момент мы не думаем, что это [коронавирус] как-то повлияет», — сказал Шар.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа чемпионата Европы — 2020, а также один из четвертьфиналов. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.