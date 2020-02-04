Сорокин: Распространение нового коронавируса не окажет влияния на проведение Евро-2020

«Нет, никакого воздействия на проведение турнира это не окажет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Руководитель операционной деятельности на объектах УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) Андреас Шар отметил, что организация готова при необходимости принять дополнительные меры безопасности
Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, более 420 умерли. Летальные случаи зафиксированы и за пределами материкового Китая.
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