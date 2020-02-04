Оргкомитет российской части Евро-2020 ждет аншлага на матчах турнира в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене, которая во время Евро-2020 будет называться стадион «Санкт-Петербург», два матча — игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня соответственно. 22 июня на арене состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

«Убежденность в том, что матчи пройдут на высоком уровне, конечно есть, — сказал Сорокин. — Город хорошо подготовился. Санкт-Петербург находится в числе лидеров по конкурсу на один билет. У нас есть уверенность, что пустых мест на стадионе не будет».

Стадион «Санкт-Петербург» был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. Помимо домашних матчей петербургского «Зенита», на нем прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.