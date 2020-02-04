Власти Санкт-Петербурга ожидают, что около 1 млн человек посетит город во время ЧЕ-2020

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. В 2018 году город принял семь игр чемпионата мира.

«В период проведения чемпионата мира нас посетили около 1 млн болельщиков, — сказал Кириллов. — Думаю, что в период чемпионата Европы будет примерно такая же цифра».

Одна из фан-зон во время чемпионата Европы будет расположена на Дворцовой площади, как заявил в декабре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, там можно будет посмотреть трансляции четвертьфинальных, полуфинальных и финального матча, которые состоятся в других городах. «С 3 по 12 июля будет зона просмотра матчей на Дворцовой площади. Она будет сделана в усеченном плане и сможет принять до 15 тыс. болельщиков», — пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Главная фан-зона будет расположена на Конюшенной площади.