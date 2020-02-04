Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:05
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
3.02
Сампдория
Наполи
24
Футбол. Зарубежный
5.02
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
5.02
Тулуза
Страсбур
Все события
Фоторепортажи
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
9Погиб Коби Брайант
18:15 (мск), источник: ТАСС

Власти Санкт-Петербурга ожидают, что около 1 млн человек посетит город во время ЧЕ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга считают, что примерно 1 млн человек посетит город во время чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Наверх

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. В 2018 году город принял семь игр чемпионата мира.

«В период проведения чемпионата мира нас посетили около 1 млн болельщиков, — сказал Кириллов. — Думаю, что в период чемпионата Европы будет примерно такая же цифра».

Одна из фан-зон во время чемпионата Европы будет расположена на Дворцовой площади, как заявил в декабре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, там можно будет посмотреть трансляции четвертьфинальных, полуфинальных и финального матча, которые состоятся в других городах. «С 3 по 12 июля будет зона просмотра матчей на Дворцовой площади. Она будет сделана в усеченном плане и сможет принять до 15 тыс. болельщиков», — пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Главная фан-зона будет расположена на Конюшенной площади.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
От «Локомотива» до «Марселя»: где продолжит карьеру Кокорин
Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ
Карантин. Какие соревнования отменили из-за коронавируса
CAS рассмотрит дела Зайцевой, Романовой и Вилухиной в марте
Медведева рассказала правду о пристрастии фигуристов к алкоголю
Смолов назвал главную проблему российских футболистов
Глава «Локо»: Перед Семиным ставилась задача попасть в пятерку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь