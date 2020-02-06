РУСАДА окажет УЕФА полную поддержку в антидопинговых вопросах при проведении Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

«Российское антидопинговое агентство будет оказывать полную поддержку УЕФА при проведении чемпионата Европы по футболу 2020 года в отношении антидопинговой деятельности, — сказала Пахноцкая. — Сотрудники антидопинговых службы УЕФА получат от РУСАДА официальные разрешения на возможность беспрепятственно транспортировать допинг-пробы мочи и крови через государственную границу Российской Федерации. Так, как это было во время последнего чемпионата мира, который проходил в России».

В связи с лишением московской лаборатории аккредитации Всемирного антидопингового агентства все допинг-пробы, взятые на территории России, могут быть проверены только за рубежом.

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене два матча.