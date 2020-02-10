Более 9,5 тыс. человек подали заявки на волонтерство в Санкт-Петербурге во время ЧЕ-2020

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«На данный момент Центр подготовки городских волонтеров получил более 9500 заявок от кандидатов из 60 регионов России и из других стран, таких как Венгрия, Китай, Италия, Шри-Ланка, Франция, Германия», — говорится в сообщении. Регистрация для желающих стать волонтерами во время матчей чемпионата в Санкт-Петербурге, закроется 18 февраля.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7b319a3be99a938f6f4a" data-vnd="7b319a3be99a938f6f4a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7b319a3be99a938f6f4a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Планируется, что Петербург задействует 1,5 тыс. городских волонтеров по различным направлениям.

Среди них транспорт, «последний километр», культурно-развлекательная программа, информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), навигация, а также медицина и работа в штабе. Стать городским волонтером может любой человек, достигший возраста 16 лет на момент проведения ЧЕ-2020 и владеющий иностранными языками.

«Стать городским волонтером на ЧЕ-2020 — это уникальная возможность для людей прикоснуться к организации такого масштабного спортивного события. Во время собеседований мы определяем кандидатов на те направления, которые лучше всего подойдут им по личностным и профессиональным качествам, но, конечно, мы стараемся также учитывать предпочтения самих кандидатов», — процитировали в пресс-службе руководителя Центра подготовки городских волонтеров ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге Георгия Борисова.