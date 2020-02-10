Более 9,5 тыс. человек подали заявки на волонтерство в Санкт-Петербурге во время ЧЕ-2020

«На данный момент Центр подготовки городских волонтеров получил более 9500 заявок от кандидатов из 60 регионов России и из других стран, таких как Венгрия, Китай, Италия,
Планируется, что Петербург задействует 1,5 тыс. городских волонтеров по различным направлениям.
Среди них транспорт, «последний километр»,
«Стать городским волонтером на ЧЕ-2020 — это уникальная возможность для людей прикоснуться к организации такого масштабного спортивного события. Во время собеседований мы определяем кандидатов на те направления, которые лучше всего подойдут им по личностным и профессиональным качествам, но, конечно, мы стараемся также учитывать предпочтения самих кандидатов», — процитировали в
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года на 12 стадионах в 12 городах Европы.