Матчи чемпионата Европы по футболу в Петербурге посетят около 50 тысяч финских болельщиков

«Финская сборная впервые играет в этом турнире после долгого перерыва. Наши финские коллеги заявили порядка 50 тысяч финских болельщиков, которые будут приезжать сюда на матчи, а может быть и оставаться на какое-то время. Поэтому штаб создан, будем над этим работать», — сказал он.

Сборная Финляндии в рамках группы В сыграет с командами Дании (13 июня в Копенгагене), России (17 июня, Санкт-Петербург) и Бельгии (22 июня, Санкт-Петербург).

Команда Финляндии во время проведения группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года будет тренироваться на базе в Зеленогорске под Петербургом.