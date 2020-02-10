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14:30 (мск), источник: ТАСС

Матчи чемпионата Европы по футболу в Петербурге посетят около 50 тысяч финских болельщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Матчи чемпионата Европы по футболу летом 2020 года планируют посетить около 50 тысяч болельщиков из Финляндии. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

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«Финская сборная впервые играет в этом турнире после долгого перерыва. Наши финские коллеги заявили порядка 50 тысяч финских болельщиков, которые будут приезжать сюда на матчи, а может быть и оставаться на какое-то время. Поэтому штаб создан, будем над этим работать», — сказал он.

Сборная Финляндии в рамках группы В сыграет с командами Дании (13 июня в Копенгагене), России (17 июня, Санкт-Петербург) и Бельгии (22 июня, Санкт-Петербург).

Команда Финляндии во время проведения группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года будет тренироваться на базе в Зеленогорске под Петербургом.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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