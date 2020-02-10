Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.02
Парма
Лацио
01
Футбол. Зарубежный
9.02
Бавария
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
9.02
Сельта
Севилья
21
Футбол. Зарубежный
9.02
Интер
Милан
42
Футбол. Зарубежный
9.02
Бетис
Барселона
23
Футбол. Зарубежный
9.02
ПСЖ
Лион
42
Все события
Фоторепортажи
9Погиб Коби Брайант
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МВД РФ заявило о готовности обеспечить безопасность матчей ЕВРО-2020

ЕВРО-2020. Подразделения МВД России полностью готовы обеспечить безопасность матчей чемпионата Европы по футболу, часть которых в этом году пройдет в Санкт-Петербурге, сообщает ведомство.

Наверх

В понедельник в Сочи состоялся семинар по вопросам безопасности футбольных матчей, участие в котором приняли представители МВД, Российского футбольного союза, эксперты УЕФА, а также работники футбольных клубов и лиг.

В сообщении говорится, что органы внутренних дел России полностью готовы обеспечить безопасность «крупных спортивных турниров, в том числе предстоящего чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года».

«В ходе заседания отмечена необходимость консолидации усилий как правоохранительных органов, так и спортивного сообщества в вопросах обеспечения правопорядка при проведении футбольных матчей, недопущения хулиганского поведения, использования пиротехники и иных правонарушений», — говорится в сообщении.

Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне, который примет полуфиналы и финал турнира. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
Над ней издевались учителя, но после этого ее портрет повесили в школе
Кокорин и «Арсенал»: они бы помогли друг другу
«Много сил уходит на ситуацию вокруг Кокорина». Семак о «Зените»
Драчев придумал, как спасти российский биатлон
Российский вратарь повторил два крутых рекорда в НХЛ
Дочь Этери Тутберидзе рассказала о жизни в США и визитах матери
Жозе Моуринью объяснил радикальную смену прически (фото)
Игрок из США заявил об угрозах после интервью о жизни в России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь