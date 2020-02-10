МВД РФ заявило о готовности обеспечить безопасность матчей ЕВРО-2020
ЕВРО-2020. Подразделения МВД России полностью готовы обеспечить безопасность матчей чемпионата Европы по футболу, часть которых в этом году пройдет в
ЕВРО-2020. Подразделения МВД России полностью готовы обеспечить безопасность матчей чемпионата Европы по футболу, часть которых в этом году пройдет в
В понедельник в Сочи состоялся семинар по вопросам безопасности футбольных матчей, участие в котором приняли представители МВД, Российского футбольного союза, эксперты УЕФА, а также работники футбольных клубов и лиг.
В сообщении говорится, что органы внутренних дел России полностью готовы обеспечить безопасность «крупных спортивных турниров, в том числе предстоящего чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года».
«В ходе заседания отмечена необходимость консолидации усилий как правоохранительных органов, так и спортивного сообщества в вопросах обеспечения правопорядка при проведении футбольных матчей, недопущения хулиганского поведения, использования пиротехники и иных правонарушений», — говорится в сообщении.
Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: