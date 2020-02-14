Сорокин: Спрос на билеты на ЕВРО в Петербурге превышает предложение
ЕВРО-2020, Михаил Гончаров. Спрос на билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в
ЕВРО-2020, Михаил Гончаров. Спрос на билеты на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые пройдут в
Сборная России на групповом этапе ЕВРО-2020 встретится с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Первые две игры пройдут в
«Мы не испытываем никаких беспокойств. У нас многократно спрос превышает предложение. Билеты очень востребованы, в первую волну у нас был миллион заявок, во вторую — 800 тысяч», — сообщил РИА Новости Сорокин.
ЕВРО-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в