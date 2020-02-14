Сорокин: Спрос на билеты на ЕВРО в Петербурге превышает предложение

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Сборная России на групповом этапе ЕВРО-2020 встретится с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Первые две игры пройдут в Санкт-Петербурге, а заключительная — в Копенгагене. Также петербургский стадион примет матч Финляндия — Бельгия и один четвертьфинальный матч турнира.

«Мы не испытываем никаких беспокойств. У нас многократно спрос превышает предложение. Билеты очень востребованы, в первую волну у нас был миллион заявок, во вторую — 800 тысяч», — сообщил РИА Новости Сорокин.

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