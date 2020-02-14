На каждый билет матча Финляндия — Бельгия претендуют несколько человек

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории матчи финальной части турнира будут сыграны в 12 городах 11 государств. Четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове примет три игры группового раунда и четвертьфинал.