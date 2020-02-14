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15:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

На каждый билет матча Финляндия — Бельгия претендуют несколько человек

ЕВРО-2020, Михаил Гончаров. На каждый билет на матч ЕВРО-2020 между сборными Финляндии и Бельгии в Санкт-Петербурге претендуют несколько человек, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

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Источник: Reuters

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории матчи финальной части турнира будут сыграны в 12 городах 11 государств. Четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове примет три игры группового раунда и четвертьфинал.

«В матче сборных Финляндии и Бельгии тоже несколько человек на одну заявку. Там соотношение такое: половина наших и треть финнов», — сказал Сорокин по телефону.

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