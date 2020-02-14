Сорокин: Матч с финнами — самый востребованный у болельщиков россиян

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. Четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге. Сборная России стартует на групповом этапе ЕВРО-2020 матчем против команды Бельгии 13 июня, а 17 июня встретится со сборной Финляндии. Обе игры пройдут в Санкт-Петербурге. Заключительный матч группового этапа россияне проведут 22 июня в Копенгагене против сборной Дании.

«Самый востребованный матч это Россия — Финляндия, как ни странно. Очевидно, чуть более 70% достанется нашим соотечественникам, а чуть больше 20% финнам. Второй по интересам — это Россия — Бельгия. Здесь перекос в сторону российских болельщиков. Более 82% билетов будет распределено нашим. Бельгийцы менее активны, чем финны. В среднем получается, что у нас 12 человек на билет. Это колоссальный результат», — заявил Сорокин.