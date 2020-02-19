Правительство Германии согласовало смягчение закона о тишине на время ЧЕ по футболу

Закон о тишине в Германии гласит, что после 22:00 нельзя собираться на улицах шумными компаниями, слушать громкую музыку, делать ремонт и так далее. Чтобы болельщики могли без ограничений такого рода смотреть вечерние трансляции на открытом воздухе, правила собираются ослабить на один месяц — начиная с середины июня.

Финальное слово остается за Бундесратом — палатой представителей федеральных земель. Как ожидается, этот конституционный орган окончательно утвердит изменения в законодательство весной. Аналогичные меры принимались и перед чемпионатами мира 2018 и 2014 годов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.