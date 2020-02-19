Правительство Германии согласовало смягчение закона о тишине на время ЧЕ по футболу
БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии согласовало в среду временные изменения законодательства
БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии согласовало в среду временные изменения законодательства
Закон о тишине в Германии гласит, что после 22:00 нельзя собираться на улицах шумными компаниями, слушать громкую музыку, делать ремонт и так далее. Чтобы болельщики могли без ограничений такого рода смотреть вечерние трансляции на открытом воздухе, правила собираются ослабить на один месяц — начиная с середины июня.
Финальное слово остается за Бундесратом — палатой представителей федеральных земель. Как ожидается, этот конституционный орган окончательно утвердит изменения в законодательство весной. Аналогичные меры принимались и перед чемпионатами мира 2018 и 2014 годов.
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В Берлине ради болельщиков почти на месяц перекроют одну из главных транспортных артерий города — Улицу 17-го июня, где одновременно наблюдать за играми могут до 70 тысяч человек. Кроме того, традиционно устанавливают дополнительные телевизоры на фасадах множества кафе и баров.