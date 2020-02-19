Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Манчестер Сити
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Валенсия
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
18.02
Атлетико
Ливерпуль
10
Футбол. Еврокубки
18.02
Боруссия Д
ПСЖ
21
Футбол. Еврокубки
20.02
Спортинг
Истанбул Башакшехир
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
16Прощание с Валерием Рейнгольдом
14:24 (мск), источник: ТАСС

Правительство Германии согласовало смягчение закона о тишине на время ЧЕ по футболу

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии согласовало в среду временные изменения законодательства из-за чемпионата Европы по футболу 2020 года, кабинет министров хочет на время турнира разрешить болельщикам смотреть игры в ночное время в специально организованных фан-зонах. Об этом говорится на сайте правительства.

Наверх

Закон о тишине в Германии гласит, что после 22:00 нельзя собираться на улицах шумными компаниями, слушать громкую музыку, делать ремонт и так далее. Чтобы болельщики могли без ограничений такого рода смотреть вечерние трансляции на открытом воздухе, правила собираются ослабить на один месяц — начиная с середины июня.

Финальное слово остается за Бундесратом — палатой представителей федеральных земель. Как ожидается, этот конституционный орган окончательно утвердит изменения в законодательство весной. Аналогичные меры принимались и перед чемпионатами мира 2018 и 2014 годов.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Матчи турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

В Берлине ради болельщиков почти на месяц перекроют одну из главных транспортных артерий города — Улицу 17-го июня, где одновременно наблюдать за играми могут до 70 тысяч человек. Кроме того, традиционно устанавливают дополнительные телевизоры на фасадах множества кафе и баров.

Германия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Ирина Роднина: это для меня в жизни человек номер один
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Худший матч «Ливерпуля» в 2020-м: он ни разу не попал в створ
Эрлинг, ты машина? Холанд снова выдал суперматч — забил два ПСЖ
Неймар раскритиковал ПСЖ после поражения в матче с «Боруссией»
Русский вундеркинд. Такого, как Свечников, в НХЛ ждали 37 лет
Названа ежемесячная сумма выделяемых Роналду для невесты денег
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на Большунова
СМИ: «Лестер» заинтересован в услугах игрока «Ливерпуля»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь