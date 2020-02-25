Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Футбол. Зарубежный
24.02
Айнтрахт Ф
Унион Б
12
Футбол. Зарубежный
24.02
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
32
Футбол. Еврокубки
26.02
Брага
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
26.02
Реал
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кот-оракул из Петербурга начал подготовку к ЕВРО-2020

ЕВРО-2020. Кот Ахилл, который будет предсказывать результаты матчей футбольного чемпионата Европы-2020, начал готовиться к публичным выступлениям, сообщила РИА Новости хозяйка кота Анна Кондратьева.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Он продолжает получать специальный корм, мы ничем его не балуем, следим за весом. Питается постоянно хорошо. Перед чемпионатом он стал чаще бывать на социальных мероприятиях в детских домах, хосписах, домах престарелых для подготовки к публичным выступлениям», — сказала Кондратьева. По ее словам, кот недавно прошел полный осмотр у ветеринарного врача, его самочувствие хорошее.

Кот Ахилл, который был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта — его специализацией стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.

Кот был выбран оракулом как наиболее стрессоустойчивый и общительный. Как отмечали специалисты, у Ахилла также есть способности к анализу и необычному поведению, предполагающему, что он может что-то угадать.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля. Четыре матча турнира пройдут в Санкт-Петербурге. Арена на Крестовском острове примет три игры группового раунда и четвертьфинал.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка с татуировкой Медузы Горгоны: область под грудью — моя душа
'В сборной России происходят просто недопустимые вещи'
Россия провалила ЧМ. Наш биатлон третий год живет в хаосе
Владелец «Спартака» потерял более 500 млн долларов за сутки
Триллер «Ливерпуля» и «Вест Хэма»: голливудский сюжет и 5 голов
Слезы Джордана и «Лунная соната». Мир прощался с Коби Брайантом
«Ови с Ковальчуком заранее обговорили, что хотят играть вместе»
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА
Чемпионка UFС, рожденная в СССР: Шевченко вне клетки (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь