Кот-оракул из Петербурга начал подготовку к ЕВРО-2020

Источник: Спорт РИА Новости

«Он продолжает получать специальный корм, мы ничем его не балуем, следим за весом. Питается постоянно хорошо. Перед чемпионатом он стал чаще бывать на социальных мероприятиях в детских домах, хосписах, домах престарелых для подготовки к публичным выступлениям», — сказала Кондратьева. По ее словам, кот недавно прошел полный осмотр у ветеринарного врача, его самочувствие хорошее.

Кот Ахилл, который был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, выступал и в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира 2018 года. Свои предсказания на матчи он делал в Государственном Эрмитаже. При этом жизнь Ахилла не ограничивается прогнозированием результатов футбольных матчей. После Кубка конфедераций в 2017 году он занялся социальной работой, где раскрылся его талант фелинотерапевта — его специализацией стала работа с пациентами домов престарелых и хосписов.

Кот был выбран оракулом как наиболее стрессоустойчивый и общительный. Как отмечали специалисты, у Ахилла также есть способности к анализу и необычному поведению, предполагающему, что он может что-то угадать.