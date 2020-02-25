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19:03 (мск), источник: ТАСС

УЕФА готов к приостановке турниров в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе

ТАСС, 25 февраля. Проведение турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) будет приостановлено в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Об этом заявил вице-президент УЕФА Мишель Ува, чей комментарий приводит сайт итальянского телеканала Rai Sport.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы находимся в стадии ожидания, мы отслеживаем ситуацию, футбол должен подстраиваться под законодательство стран, — сказал Ува. — Мы постараемся не прерывать соревнования, но если ситуация будет ухудшаться, турниры придется отменить».

Справка
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Под эгидой УЕФА проходят Лига чемпионов и Лига Европы, в которых участвуют команды из разных стран. Из-за локальной вспышки коронавируса в Северной Италии шесть матчей ближайшего тура чемпионата Италии по футболу, а также ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдут без зрителей.

С 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Петербурге, под эгидой УЕФА должен пройти чемпионат Европы по футболу.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 33 странах, включая Россию. Число летальных исходов в Италии достигло семи. Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.

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