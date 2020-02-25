УЕФА готов к приостановке турниров в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе

Источник: РИА "Новости"

«Мы находимся в стадии ожидания, мы отслеживаем ситуацию, футбол должен подстраиваться под законодательство стран, — сказал Ува. — Мы постараемся не прерывать соревнования, но если ситуация будет ухудшаться, турниры придется отменить».

Под эгидой УЕФА проходят Лига чемпионов и Лига Европы, в которых участвуют команды из разных стран. Из-за локальной вспышки коронавируса в Северной Италии шесть матчей ближайшего тура чемпионата Италии по футболу, а также ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдут без зрителей.

С 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Петербурге, под эгидой УЕФА должен пройти чемпионат Европы по футболу.