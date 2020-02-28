Колосков: Нужно быть готовыми к отмене ЕВРО-2020 из-за коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах на 12 стадионах с 12 июня по 12 июля. Четыре матча будут сыграны в Санкт-Петербурге. Из-за вспышки коронавируса в Италии были отменены и перенесены на другие даты некоторые матчи серии А, без зрителей прошел матч Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем». Во вторник вице-президент УЕФА Микеле Ува, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в Европе для Rai Radio 1 Sport, заявил, что УЕФА готов к приостановке турниров в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Ува не уточнил, о каких именно соревнованиях идет речь.

«Ситуация меняется каждый день. Сейчас вирус привел к переносу матчей, и мы видим с каждым днем, что ситуация обостряется, становится всё хуже и хуже. Без зрителей играть нельзя, а они могут приехать из тех стран, где много инфицированных. Я бы в этой ситуации сделал паузу. 3 марта в Амстердаме будет конгресс УЕФА, наверняка вопрос будут обсуждать, и если не там, то на исполкоме союза. Во всяком случае, надо готовиться ко всему, в том числе к отмене ЕВРО», — сказал Колосков РИА Новости по телефону.

«Думаю, что в Россию в случае чего матчи переносить не будут. Тогда надо будет не пускать туристов. Если же и будут отменять турнир, то исключений делать не будут. Думаю, в случае решения о переносе ЕВРО может пройти в 2021 году. Но у меня есть убеждённость, что Европа сможет локализовать вирус. А УЕФА будет принимать решение, руководствуясь здравым смыслом», — добавил он.