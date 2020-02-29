В УЕФА оценили вероятность переноса Евро-2020 из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил вероятность переноса чемпионата Европы по футболу 2020 года
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил вероятность переноса чемпионата Европы по футболу 2020 года
В УЕФА подчеркнули, что необходимости менять
Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразились более 84,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае, 2,9 тысячи заболевших умерли.
Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.