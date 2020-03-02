В Кремле ничего не слышали о возможности переноса ЧЕ-2020 из-за коронавируса

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«По крайней мере нам в Кремле об этом ничего неизвестно, мы не слышали ничего об этом», — ответил Песков на вопрос, уведомляло ли УЕФА российские власти о возможной отмене или переносе сроков матчей ЧЕ-2020.

28 февраля в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили ТАСС, что сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании чемпионата Европы по футболу, отметив, что этот вопрос будет находиться под постоянным контролем.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. На стадионе «Санкт-Петербург» пройдут три встречи групповой стадии турнира, а также один из четвертьфиналов.