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11:15 (мск), источник: Прессбол

Владимир Базанов рассказал, сколько получит команда сборной Беларуси в случае выхода на EURO — 2020

Глава БФФ Владимир Базанов в большом интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу озвучил сумму премиальных команде сборной Беларуси в случае выхода на EURO — 2020.

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Источник: РИА "Новости"

Матч с грузинами все ближе. Вы наверняка в курсе, какой бум перед ним там творится: прессинг на гостей со стороны публики в Тбилиси будет сумасшедшим…

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Все прекрасно понимаем. Билеты уже распроданы практически полностью, ожидается мощнейший ажиотаж. Но излишнее волнение, которое может возникнуть, за счет своих умений должны минимизировать тренеры. Психологически сработать так, чтобы давления чужого поля и 55-тысячного стадиона футболисты сильно не ощущали. Конечно, играть в Закавказье — Тбилиси, Ереване, Баку — тяжело, и это прекрасно известно со времен чемпионата СССР. Но мы отдаем себе отчет, какая это уникальная возможность — через два матча выйти на ЕURO'2020. Команда приложит все усилия, чтобы порадовать болельщиков.

В чем ее главные шансы?

Состав, тактика — это прерогативы тренерского штаба, в его решения мы не вмешиваемся. Да, соперник силен. Многие грузинские футболисты выступают в европейских чемпионатах и российской премьер-лиге. Естественно, хватает хороших исполнителей. Но мы должны выстроить игру так, чтобы победить. И сработать вместе не на сто, а на сто двадцать процентов. Недаром есть такая поговорка: порядок бьет класс.

За выход сборных на чемпионат Европы национальным ассоциациям УЕФА выплачивает солидные премиальные — по 9,25 миллиона евро. Насколько значительная их доля в случае успеха обещана команде?

Предыдущее руководство федерации уже озвучивало перед ней цифры, и мы здесь ничего менять не намерены. Если пробьемся на ЕURO, команда получит восемьдесят процентов от суммы.

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