Федерации футбола просят перенести Евро-2020, президент УЕФА Чеферин против

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Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport.

Сообщается, что причиной такого обращения стала ситуация с коронавирусом. Федерации надеются получить возможность завершить позже национальные чемпионаты, проведению которых угрожает вспышка болезни. Издание указывает, что один из возможных вариантов — перенос турнира на следующий год.

При этом также указано, что президент УЕФА Александер Чеферин против этой идеи. Он надеется провести Евро-2020 в запланированные сроки — с 12 июня по 12 июля.