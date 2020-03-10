УЕФА не видит необходимости в изменении сроков проведения чемпионата Европы

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Ранее итальянская газета Tuttosport сообщила, что национальные футбольные федерации просят УЕФА передвинуть даты проведения чемпионата Европы, чтобы завершить розыгрыши национальных чемпионатов, расписание которых передвинулось из-за коронавируса.

«УЕФА находится в контакте с соответствующими международными и местными властями относительно вспышки коронавируса. Нет необходимости чего-то менять в запланированном расписании турнира», — сообщили в пресс-службе.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея соревнований пройдет в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир запланирован с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию.