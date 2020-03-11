УЕФА просит власти европейских стран обеспечить проведение ЕВРО в срок

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Об этом сообщает АП со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

«Основываясь на рекомендациях, полученных от Всемирной организации здравоохранения, УЕФА считает, что город может принимать игры ЕВРО-2020, если у него есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с COVID-19 и в то же время он предоставляет необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков», — говорится в материале.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2a43e2b7116113de48ae" data-vnd="2a43e2b7116113de48ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2a43e2b7116113de48ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Европы-2020 должен пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля. По словам собеседника агентства, УЕФА готов перенести несколько матчей из одного города в другой, если того потребует ситуация с коронавирусом, для того чтобы турнир с участием 24 европейских сборных состоялся.

Кроме того, УЕФА опроверг информацию о том, что почти все футбольные федерации на фоне ситуации с коронавирусом просят УЕФА отложить чемпионат Европы-2020 на более поздний срок. «В УЕФА не поступали запросы о переносе или отмене турнира», — сообщили в УЕФА.