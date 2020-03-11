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12:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА просит власти европейских стран обеспечить проведение ЕВРО в срок

ЕВРО-2020. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) просит правительства европейских стран обеспечить проведение чемпионата Европы-2020 в срок, несмотря на вспышку коронавируса.

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Об этом сообщает АП со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.

«Основываясь на рекомендациях, полученных от Всемирной организации здравоохранения, УЕФА считает, что город может принимать игры ЕВРО-2020, если у него есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с COVID-19 и в то же время он предоставляет необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков», — говорится в материале.

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Чемпионат Европы-2020 должен пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля. По словам собеседника агентства, УЕФА готов перенести несколько матчей из одного города в другой, если того потребует ситуация с коронавирусом, для того чтобы турнир с участием 24 европейских сборных состоялся.

Кроме того, УЕФА опроверг информацию о том, что почти все футбольные федерации на фоне ситуации с коронавирусом просят УЕФА отложить чемпионат Европы-2020 на более поздний срок. «В УЕФА не поступали запросы о переносе или отмене турнира», — сообщили в УЕФА.

Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 110 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился более чем в 100 странах мира.

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