УЕФА просит власти европейских стран обеспечить проведение ЕВРО в срок

Об этом сообщает АП со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией.
«Основываясь на рекомендациях, полученных от Всемирной организации здравоохранения, УЕФА считает, что город может принимать игры ЕВРО-2020, если у него есть медицинская инфраструктура для лечения пациентов с COVID-19 и в то же время он предоставляет необходимые условия для обслуживания десятков тысяч болельщиков», — говорится в материале.
Чемпионат Европы-2020 должен пройти в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля. По словам собеседника агентства, УЕФА готов перенести несколько матчей из одного города в другой, если того потребует ситуация с коронавирусом, для того чтобы турнир с участием 24 европейских сборных состоялся.
Кроме того, УЕФА опроверг информацию о том, что почти все футбольные федерации на фоне ситуации с коронавирусом просят УЕФА отложить чемпионат Европы-2020 на более поздний срок. «В УЕФА не поступали запросы о переносе или отмене турнира», — сообщили в УЕФА.
Новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 110 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. Вирус распространился более чем в 100 странах мира.