Победители конкурса услышат официальную песню ЕВРО за день до премьеры
ЕВРО-2020. Голландский диджей Мартин Гаррикс 23 апреля представит официальную песню чемпионата Европы 2020 года.
ЕВРО-2020. Голландский диджей Мартин Гаррикс 23 апреля представит официальную песню чемпионата Европы 2020 года.
УЕФА совместно с диджеем и продюсером из Амстердама объявляет конкурс среди болельщиков. Два победителя конкурса получат возможность побывать на студии Гаррикса, первыми услышать официальную песню ЕВРО-2020 за день до презентации и раньше всех узнать, кто ее споет — имя исполнителя, участвующего в записи, до сих пор держится в секрете.
«Мне уже не терпится представить официальную песню ЕВРО-2020 в следующем месяце, — сказал Мартин Гаррикс. — Сотрудничать с УЕФА было очень приятно. Теперь я с удовольствием приглашаю двух болельщиков, которым повезет в конкурсе, и их гостей в свою студию в Амстердаме, чтобы поделиться с ними результатами работы».
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте www.euro2020.com/Martin-Garrix. Конкурс продлится до 6 апреля. Кроме главного приза УЕФА также дает возможность выиграть шанс побывать на матче открытия ЕВРО-2020 Италия — Турция в Риме 12 июня, официальные мячи турнира и символику с автографами Мартина Гаррикса.
«Мы рады дать возможность нескольким счастливчикам попасть на предварительную демонстрацию официальной песни турнира и встретиться с одним из самых знаменитых диджеев мира, — подтвердил директор по маркетингу UEFA Events SA
Помимо официальной песни ЕВРО-2020 Гаррикс также запишет музыкальную тему, под которую команды будут выходить на поле во время турнира, и другую музыку для телетрансляций ЕВРО.