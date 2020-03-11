Победители конкурса услышат официальную песню ЕВРО за день до премьеры

Источник: РИА "Новости"

УЕФА совместно с диджеем и продюсером из Амстердама объявляет конкурс среди болельщиков. Два победителя конкурса получат возможность побывать на студии Гаррикса, первыми услышать официальную песню ЕВРО-2020 за день до презентации и раньше всех узнать, кто ее споет — имя исполнителя, участвующего в записи, до сих пор держится в секрете.

«Мне уже не терпится представить официальную песню ЕВРО-2020 в следующем месяце, — сказал Мартин Гаррикс. — Сотрудничать с УЕФА было очень приятно. Теперь я с удовольствием приглашаю двух болельщиков, которым повезет в конкурсе, и их гостей в свою студию в Амстердаме, чтобы поделиться с ними результатами работы».

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте www.euro2020.com/Martin-Garrix. Конкурс продлится до 6 апреля. Кроме главного приза УЕФА также дает возможность выиграть шанс побывать на матче открытия ЕВРО-2020 Италия — Турция в Риме 12 июня, официальные мячи турнира и символику с автографами Мартина Гаррикса.

«Мы рады дать возможность нескольким счастливчикам попасть на предварительную демонстрацию официальной песни турнира и встретиться с одним из самых знаменитых диджеев мира, — подтвердил директор по маркетингу UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн. — Музыка и футбол объединяют людей, и у нашего уникального турнира, который впервые пройдет сразу в 12 разных странах Европы, будет своя общая музыкальная тема, которая будет звучать снова и снова во время ЕВРО-2020».