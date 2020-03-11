Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
Оренбург
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Кельн
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Атлетико
Футбол. Еврокубки
10.03
РБ Лейпциг
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Еврокубки
10.03
Валенсия
Аталанта
34
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Победители конкурса услышат официальную песню ЕВРО за день до премьеры

ЕВРО-2020. Голландский диджей Мартин Гаррикс 23 апреля представит официальную песню чемпионата Европы 2020 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

УЕФА совместно с диджеем и продюсером из Амстердама объявляет конкурс среди болельщиков. Два победителя конкурса получат возможность побывать на студии Гаррикса, первыми услышать официальную песню ЕВРО-2020 за день до презентации и раньше всех узнать, кто ее споет — имя исполнителя, участвующего в записи, до сих пор держится в секрете.

«Мне уже не терпится представить официальную песню ЕВРО-2020 в следующем месяце, — сказал Мартин Гаррикс. — Сотрудничать с УЕФА было очень приятно. Теперь я с удовольствием приглашаю двух болельщиков, которым повезет в конкурсе, и их гостей в свою студию в Амстердаме, чтобы поделиться с ними результатами работы».

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте www.euro2020.com/Martin-Garrix. Конкурс продлится до 6 апреля. Кроме главного приза УЕФА также дает возможность выиграть шанс побывать на матче открытия ЕВРО-2020 Италия — Турция в Риме 12 июня, официальные мячи турнира и символику с автографами Мартина Гаррикса.

«Мы рады дать возможность нескольким счастливчикам попасть на предварительную демонстрацию официальной песни турнира и встретиться с одним из самых знаменитых диджеев мира, — подтвердил директор по маркетингу UEFA Events SA Ги-Лоран Эпстейн. — Музыка и футбол объединяют людей, и у нашего уникального турнира, который впервые пройдет сразу в 12 разных странах Европы, будет своя общая музыкальная тема, которая будет звучать снова и снова во время ЕВРО-2020».

Помимо официальной песни ЕВРО-2020 Гаррикс также запишет музыкальную тему, под которую команды будут выходить на поле во время турнира, и другую музыку для телетрансляций ЕВРО.

Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Врач рассказала, кому стоит отказаться от кофе
Шокирующая победа и средний палец зрителям: как россиянин зажег в UFC
Без шансов, без вариантов: «Тоттенхэм» и «Валенсия» покинули ЛЧ
Александр Большунов — обладатель Кубка мира. Норвежцы сдались
Малкин разозлился сам на себя и не пожалел команду Гусева
Иличич - первый игрок, сделавший покер на выезде в плей-офф ЛЧ
Логинов пропустит этап Кубка мира в Осло
Аршавин рассказал, как коронавирус повлиял на поведение людей
Клопп против Симеоне: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь