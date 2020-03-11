Сорокин: Подготовка к Евро-2020 в Петербурге идет в плановом режиме

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат Европы — 2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

«Подготовка к матчам Евро-2020 в Петербурге идет в плановом режиме. Нормальная рабочая ситуация, мы готовимся к турниру», — сказал Сорокин по телефону.

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«УЕФА в своем пресс-релизе сообщил, что мониторит ситуацию, обратился ко всем правительствам (с просьбой. — Прим. ред.) не поддаваться панике, не стимулировать перенос Евро-2020. Все (оргкомитеты городов — хозяев турнира. — Прим. ред.) ждут, что скажет УЕФА, а у союза позиция, о которой я уже сказал», — отметил он.

В среду АП сообщил, что УЕФА просит правительства европейских стран обеспечить проведение чемпионата Европы — 2020 в срок, несмотря на вспышку коронавируса. Кроме того, УЕФА опроверг информацию, что почти все футбольные федерации на фоне ситуации с коронавирусом просят УЕФА отложить Евро-2020 на более поздний срок, что позволит завершить национальные чемпионаты с минимальными потерями.