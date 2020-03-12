СМИ: УЕФА 17 марта объявит о переносе ЧЕ-2020 на 2021 год и остановке еврокубков

Источник: РИА "Новости"

Ранее УЕФА заявил, что 17 марта проведет встречу с представителями 55 европейских футбольных ассоциаций, которые являются членами УЕФА, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом. Встреча пройдет в формате видеоконференции.

Как отмечает издание, идея такого решения состоит в том, чтобы дать возможность доиграть европейские чемпионаты и еврокубки, не будучи при этом заблокированными датами проведения чемпионата Европы, который запланирован на 12 июня — 12 июля. Турнир должен был пройти в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург.