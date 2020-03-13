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10:36 (мск), источник: Sports.Ru

Похоже, Евро-2020 тоже перенесут. Но все не так просто: на следующее лето есть планы и у ФИФА

Евро-2021 несовместим с премьерой летнего клубного чемпионата мира.

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Коронавирус рушит не только клубный сезон, но и календарь сборных. Формат Евро-2020 — турнир, раскиданный по всей Европе — прямо сейчас выглядит худшей идеей из возможных. Кажется, нет ни одной причины и дальше рассчитывать на это лето. Только представьте: футбольный турнир спровоцирует массовую миграцию, которую сейчас тщательно тормозят. Даже если пандемия к июню будет на спаде, вряд ли хоть кто-то будет чувствовать себя комфортно и беззаботно.

В УЕФА все это сто процентов понимают. По информации L’Equipe, основная версия — отложить турнир на год и провести его летом 2021-го.

Вероятно, на следующей неделе УЕФА приостановит ЛЧ и ЛЕ. И официально отложит Евро

Все решится 17 марта. УЕФА объявила, что проведет заседание в формате видеоконференции. Цель — обсудить ключевые решения, связанные с коронавирусом.

В собрании примут участие представители ассоциаций-членов УЕФА, члены Ассоциации европейских клубов (ECA) и представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) — максимально широкий спектр мнений и взглядов.

Ожидается, что по итогам заседания УЕФА объявит о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также о переносе Евро на следующий год. Идея переноса в том, чтобы клубы могли спокойно доиграть еврокубки после паузы (видимо, общей и для ЛЧ с ЛЕ, и для национальных чемпионатов) — а старт чемпионата Европы и необходимость отпустить игроков в сборные не будет давить. Это аргумент на случай безумной идеи провести Евро на пустых стадионах.

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Источник: Reuters

У такого переноса одна большая проблема — конфликт интересов с ФИФА

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Такой перенос УЕФА точно должна обсуждать с ФИФА, потому что на лето 2021-го есть планы и у мировой федерации. ФИФА давно хочет обновить малоинтересный Кубок конфедераций, этот план совместили с модернизацией клубного чемпионата мира — осенью 2019-го решили, что обновленный турнир будет проходить раз в четыре года (для эксклюзивности).

ФИФА планирует пригласить 24 клуба, отклеить заменитель Кубка конфедераций от страны проведения следующего чемпионата мира и провести все в Китае ради захвата азиатского рынка. Масштаб идеи впечатляет.

Однако это явно несовместимо с Евро-2021 в одно лето. И если раньше у ФИФА и УЕФА планировалась только борьба двух потенциальных проектов (европейская ассоциация продвигает идею летней Лиги чемпионов в США), теперь конфликт может быть еще серьезнее. Правда, УЕФА в такой ситуации выглядит предпочтительнее как сторона, пострадавшая от форс-мажора. Если вдруг ФИФА будет резко против переноса Евро из-за своего новосделанного турнира, именно к Джанни Инфантино прицепится образ алчного руководителя, который не способен договариваться и идти навстречу.

Не забываем про плей-офф к Евро-2020. Там тоже проблемы

УЕФА еще нужно решить вопрос с оставшимися матчами квалификации к Евро — на конец марта запланированы игры плей-офф.

Скорее всего, встречи Босния и Герцеговина с Северной Ирландией, а также Словакии с Ирландией перенесут. Это тоже решится 17 марта.

Боснийцы официально обратились в УЕФА с просьбой отложить матч, они даже уже приостановили продажу билетов. Все из-за мер, принятых правительством. Граждан Боснии и Герцеговины после приезда из коронавирусных стран помещают на двухнедельный карантин. Футболистов это тоже касается, поэтому многие не смогут сыграть за сборную, когда прилетят из клубов.

Источник: Reuters

В Словакии правительство ввело временный запрет на проведение спортивных мероприятий. Если матч не перенесут, придется играть без зрителей.

Но если Евро отложат, у плей-офф, как и у еврокубков, появится шанс на более-менее комфортную развязку, просто позже изначального плана.

Азатхан Чекабаев

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