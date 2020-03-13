Похоже, Евро-2020 тоже перенесут. Но все не так просто: на следующее лето есть планы и у ФИФА
Евро-2021 несовместим с премьерой летнего клубного чемпионата мира.
Евро-2021 несовместим с премьерой летнего клубного чемпионата мира.
Коронавирус рушит не только клубный сезон, но и календарь сборных. Формат Евро-2020 — турнир, раскиданный по всей Европе — прямо сейчас выглядит худшей идеей из возможных. Кажется, нет ни одной причины и дальше рассчитывать на это лето. Только представьте: футбольный турнир спровоцирует массовую миграцию, которую сейчас тщательно тормозят. Даже если пандемия к июню будет на спаде, вряд ли хоть
В УЕФА все это сто процентов понимают. По информации L’Equipe, основная версия — отложить турнир на год и провести его летом 2021-го.
В собрании примут участие представители
Ожидается, что по итогам заседания УЕФА объявит о приостановке Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также о переносе Евро на следующий год. Идея переноса в том, чтобы клубы могли спокойно доиграть еврокубки после паузы (видимо, общей и для ЛЧ с ЛЕ, и для национальных чемпионатов) — а старт чемпионата Европы и необходимость отпустить игроков в сборные не будет давить. Это аргумент на случай безумной идеи провести Евро на пустых стадионах.
Такой перенос УЕФА точно должна обсуждать с ФИФА, потому что на лето 2021-го есть планы и у мировой федерации. ФИФА давно хочет обновить малоинтересный Кубок конфедераций, этот план совместили с модернизацией клубного чемпионата мира — осенью 2019-го решили, что обновленный турнир будет проходить раз в четыре года (для эксклюзивности).
ФИФА планирует пригласить 24 клуба, отклеить заменитель Кубка конфедераций от страны проведения следующего чемпионата мира и провести все в Китае ради захвата азиатского рынка. Масштаб идеи впечатляет.
Однако это явно несовместимо с Евро-2021 в одно лето. И если раньше у ФИФА и УЕФА планировалась только борьба двух потенциальных проектов (европейская ассоциация продвигает идею летней Лиги чемпионов в США), теперь конфликт может быть еще серьезнее. Правда, УЕФА в такой ситуации выглядит предпочтительнее как сторона, пострадавшая от
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Но если Евро отложат, у
Азатхан Чекабаев