Россия выразила готовность принять больше матчей Евро-2020

Источник: РИА "Новости"

Чернышенко выступил в ходе заседания координационного совета по проведению российской части Евро. Он отметил, что Россия готова к любому развитию ситуации. Он добавил, что российская сторона может расширить программу турнира, если такое предложение поступит от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

12 марта французский L’Equipe сообщил о грядущем переносе чемпионата Европы на 2021 год из-за угрозы заражения коронавирусом. Решение УЕФА будет объявлено 17 марта. На фоне угрозы заражения УЕФА уже приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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