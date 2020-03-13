Россия выразила готовность принять больше матчей Евро-2020

Чернышенко выступил в ходе заседания координационного совета по проведению российской части Евро. Он отметил, что Россия готова к любому развитию ситуации. Он добавил, что российская сторона может расширить программу турнира, если такое предложение поступит от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
12 марта французский L’Equipe сообщил о грядущем переносе чемпионата Европы на 2021 год
По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия.