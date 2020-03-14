Черданцев: Самое время России предложить принять матчи ЧЕ-2020

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас самое время России выйти с предложением принять все те матчи Евро-2020, которые не готовы принять другие страны из-за пандемии. Стадионы есть, инфраструктура есть, восторг иностранцев от ЧМ-18 есть, вируса — единичные случаи. Даже если не пройдет, будет хороший пиар.

Переносить Евро на 2021 год — бред. Рушится сама идея юбилейного турнира. Теряет смысл логотип 2020 и т. д. Кроме того, на 2021 год намечен масштабный клубный ЧМ. А это конфликт между ФИФА и УЕФА. В конц-концов, ЧЕ 60 лет назад выиграла сборная СССР: вариант с чемпионатом Европы летом в России очевиден.

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