Черданцев: Самое время России предложить принять матчи ЧЕ-2020
Российский комментатор Георгий Черданцев предложил провести в России матчи чемпионата Европы-2020, которые другие страны не могут принять
Российский комментатор Георгий Черданцев предложил провести в России матчи чемпионата Европы-2020, которые другие страны не могут принять
«Сейчас самое время России выйти с предложением принять все те матчи Евро-2020, которые не готовы принять другие страны
Переносить Евро на 2021 год — бред. Рушится сама идея юбилейного турнира. Теряет смысл логотип 2020
А расходы по проведению дополнительных матчей — за счет тех, кто заварил всю эту вирусную кашу", — написал Черданцев в твиттере.