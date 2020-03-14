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10:01 (мск), источник: Прессбол

Черданцев: Самое время России предложить принять матчи ЧЕ-2020

Российский комментатор Георгий Черданцев предложил провести в России матчи чемпионата Европы-2020, которые другие страны не могут принять из-за коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас самое время России выйти с предложением принять все те матчи Евро-2020, которые не готовы принять другие страны из-за пандемии. Стадионы есть, инфраструктура есть, восторг иностранцев от ЧМ-18 есть, вируса — единичные случаи. Даже если не пройдет, будет хороший пиар.

Переносить Евро на 2021 год — бред. Рушится сама идея юбилейного турнира. Теряет смысл логотип 2020 и т. д. Кроме того, на 2021 год намечен масштабный клубный ЧМ. А это конфликт между ФИФА и УЕФА. В конц-концов, ЧЕ 60 лет назад выиграла сборная СССР: вариант с чемпионатом Европы летом в России очевиден.

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А расходы по проведению дополнительных матчей — за счет тех, кто заварил всю эту вирусную кашу", — написал Черданцев в твиттере.

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