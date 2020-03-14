Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Урал
71
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Спартак
13
Футбол. Первый дивизион
15.03
СКА-Хабаровск
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
15.03
Томь
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15.03
Енисей
Спартак-2
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
20:38 (мск), источник: ТАСС

УЕФА рассматривает возможность переноса чемпионата Европы на 2021 год

ТАСС, 14 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Об этом заявила член исполкома УЕФА Эвелина Кристиллин, чьи слова приводит портал Football Italia.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

«Я не интерпретирую мысли других членов исполкома, но я действительно считаю, что настало время оставить временной промежуток для того, чтобы доиграть национальные чемпионаты, отложив чемпионат Европы на год. Поэтому мы рассматриваем вариант с переносом чемпионата Европы на следующий год» — сказала Кристиллин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее были прерваны ведущие европейские национальные чемпионаты, также отложены ближайшие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. 17 марта состоится видеоконференция с представителями 55 европейских ассоциаций, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились более 140 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 59 случаев заражения инфекцией.

Читайте также
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Максименко, это было круто. Вратарь спас «Спартак» в Оренбурге
Слуцкий впервые выиграл с «Рубином» и покинул зону стыков
Фуркад обыграл Бе в последней гонке в карьере и ушел победителем
Чемпион на седьмом небе. «Зенит» одержал разгромную победу
«Исключительные меры»: соперник СКА снялся с плей-офф КХЛ
КХЛ сделала заявление по ситуации, связанной с коронавирусом
СМИ: Чемпионат Италии по футболу возобновится позже обещанного
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь