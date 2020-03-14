УЕФА рассматривает возможность переноса чемпионата Европы на 2021 год

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«Я не интерпретирую мысли других членов исполкома, но я действительно считаю, что настало время оставить временной промежуток для того, чтобы доиграть национальные чемпионаты, отложив чемпионат Европы на год. Поэтому мы рассматриваем вариант с переносом чемпионата Европы на следующий год» — сказала Кристиллин.

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Ранее были прерваны ведущие европейские национальные чемпионаты, также отложены ближайшие матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. 17 марта состоится видеоконференция с представителями 55 европейских ассоциаций, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом.