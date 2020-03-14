Евро-2020 могут провести в декабре

Организация проведет экстренное заседание 17 марта, чтобы обсудить судьбу еврокубков и чемпионата Европы. Сейчас остановлены почти все европейские турниры из-за пандемии коронавируса.

Сообщалось, что УЕФА планирует провести Евро в 2021 году, но в организации рассмотрят вариант с декабрем 2020 года.