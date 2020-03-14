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23:36 (мск), источник: Газета.Ру

Евро-2020 могут провести в декабре

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вопрос с переносом Евро-2020 на декабрь, передает The Telegraph.

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Организация проведет экстренное заседание 17 марта, чтобы обсудить судьбу еврокубков и чемпионата Европы. Сейчас остановлены почти все европейские турниры из-за пандемии коронавируса.

Сообщалось, что УЕФА планирует провести Евро в 2021 году, но в организации рассмотрят вариант с декабрем 2020 года.

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