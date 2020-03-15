УЕФА придется принести жертву коронавирусу. Ей станет ЧЕ-2020

Источник: Reuters

Историческая дата

17 марта 2020 обещает войти в историю европейского футбола. Впервые за 60 лет существования чемпионата Европы будет, видимо, принято решение о его переносе на другие сроки. До пика пандемии коронавируса в Старом Свете еще далеко — количество заболевших продолжает пугающим образом расти. Почти во всех ведущих лигах есть заболевшие футболисты или тренеры и национальные чемпионаты приостановлены. Так что шансов на проведение Евро-2020 в июне уже не остается. Придуманный при Мишеле Платини формат, обещавший вроде бы праздник всей Европе, в данном случае является как раз приговором турниру: даже если одна из стран-организаторов вдруг чудесным образом окажется к июню свободной от вируса и сможет осилить проведение всего ЧЕ, ей элементарно не дадут этого сделать остальные задействованные на сегодня страны. Ничего личного, просто бизнес.

Давайте абстрагируемся от медицинского аспекта, который заслоняет пока на всеобщем фоне все остальные моменты. Обратимся к реалиям бизнеса, и вот что получается. УЕФА приходится выбирать наименьшее из двух зол — либо передвинуть Евро-2020, либо не дать закончить национальные чемпионаты и поставить под угрозу концовку Лиги чемпионов и Лиги Европы. По сути, это выбор между клубным футболом и сборными. И в Лиге чемпионов с Лигой Европы (не говоря уж про топ-5 чемпионатов), и вокруг Евро-2020 крутятся огромные деньги, а, значит, большие финансовые потери будут в любом случае. Но все-таки перенос ЧЕ меньше ударит всех по карману, нежели неоконченные национальные турниры и скомканная концовка еврокубков. Вот почему наименьшее зло — это именно перенос Евро-2020.

Клубам дороже свои чемпионаты, чем ЧЕ-2020

Давайте к цифрам. И здесь я буду ориентироваться на источник, который вызывает у меня полное доверие в данном вопросе. Это La Gazzetta dello Sport — одно из главных мировых спортивных СМИ. По оценкам издания, общая стоимость Евро-2020 составляет около 2,2 миллиардов евро. Порядка 700 миллионов евро составляют расходы на проведение турнира, 371 миллион уйдет на премии странам-участникам, 775 миллионов отложены на проект «Хет-трик» для всех 55 федераций УЕФА, и еще 200 миллионов должны быть в общей сложности уплачены тем клубам, которые делегируют своих футболистов в национальные сборные. При этом предполагаемый перенос ЧЕ-2020 на другие сроки оценивается в штаб-квартире УЕФА примерно в 300 миллионов евро.

А теперь посмотрим, во что оцениваются еврокубки. Здесь оборот за один сезон — с учетом доходов и расходов — достигает примерно 3,3 миллиарда евро. Здесь вам и 100 миллионов клубам, которые вылетают на стадии отбора, и 130 миллионов национальным лигам, и много чего другого. 1,4 миллиарда гарантированы тем клубам, которые играют на основной стадии турниров. То есть получается, что в случае отмены Евро-2020 отдельные клубы потеряют куда меньше, чем при отмене или усеченном завершении Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ведь надо понимать, что при полной отмене или даже при сокращении числа матчей всем придется возвращать немалую часть из уже потраченных денег владельцам телеправ и спонсорам.

La Repubblica

Если же говорить конкретно об Италии, что при условии полной отмены оставшихся матчей серии А местные клубы, по данным газеты La Repubblica, рискуют потерять порядка 430 миллионов евро из-за невыполненных условий разных договоров и контрактов. Corriere della Sera считает, что общие потери серии А — с учетом и других аспектов — могут и вовсе составить около 700 миллионов. Думаю, что и в других топ-чемпионатах подобные цифры тоже звучат впечатляюще. При этом деньги, полученные от телевидения, спонсоров, сезонных абонементов за сезон-2019/20, уже давно клубами потрачены, так что им придется возвращать то, чего уже нет. Кто же этого хочет?!

Добавлю, что в следующем году истекают действующие трехлетние контракты на продажу телеправ на серию А. Их общая стоимость составляет почти 1,4 миллиарда евро! Это огромная сумма для итальянского футбола. В этом году пора начинать новые (даже пусть предварительные) консультации с владельцами на телеправа, а добиться цифр, сопоставимых с этой, будет в итоге в разы сложнее, если не удастся доиграть нынешний сезон. Иное дело если даже в такой кризисной ситуации, как сейчас, серии А удастся соблюсти свои обязательства!

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Италия лоббирует перенос Евро-2020

Мегасовещание УЕФА пройдет во вторник, но понятно, что уже несколько дней заинтересованные стороны, где в первых рядах однозначно находится Италия, ведут беспрерывные переговоры между собой. Топ-клубы и футбольные топ-страны пытаются прийти к соглашению, которое бы в первую очередь защитило интересы национальных чемпионатов, а не спасло бы летний Евро-2020. Одной из заинтересованных сторон на совещании будет набравшая в последние годы вес Ассоциация клубов Европы (ECA), а ее возглавляет президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли. Можно не сомневаться, что соответствующая обработка президента УЕФА Александра Чеферина давно проведена, тем более что он давний друг босса туринского суперклуба.

К Италии можно, конечно, сколько угодно относиться с юмором или иронией на предмет значимости с экономической точки зрения на фоне ведущих держав Европы. Но вот умения договариваться и находить компромиссы у итальянцев точно не отнять! В том числе в футбольном мире. Это подтверждается, например, тем фактом, что сразу четыре итальянских клуба регулярно играют в Лиге чемпионов, хотя до недавней ее реформы упавшая в рейтинге УЕФА серия А могла о таком только мечтать. Знаете, почему? Потому, что именно несколько итальянских топ-клубов были среди застрельщиков перехода на новый формат и в числе тех, кто инициировал многие процессы. Будучи лично знаком с одним из тех итальянцев-застрельщиков, могу предположить, что и на этот раз они делают все возможное, чтобы продавить выгодную им опцию. А она однозначна: перенести Евро-2020 и полноценно завершить внутренний сезон-2019/20.

La Gazzetta dello Sport. «Спорт останавливается»

Серия А: со 2 мая по 30 июня?

Что же происходит в итальянском футболе прямо сейчас? По состоянию на сегодняшний день все приостановлено до 3 апреля, как того требует правительственный декрет. Бесконечные консультации между клубами, лигой и Федерацией футбола позволили, похоже, выработать общую позицию. Она состоит в том, чтобы любой ценой завершить чемпионат страны, и никакие случаи с коронавирусом в серии А не должны стать этому помехой (а на сегодняшний день таких случаев уже не меньше десятка). Возобновить чемпионат 4 апреля, конечно, не получится, потому что уже как минимум шесть команд из двадцати находятся на карантине (то есть даже о тренировках не может быть и речи), а продолжительность последнего составляет 14 дней. Любой новый случай заболевания среди игроков или персонала отодвинет крайний срок еще на две недели. Плюс сорван весь тренировочный процесс и у других команд, которым настоятельно рекомендовано прекратить на время всяческую деятельность.

Так что же тогда делать? 2 мая называется сегодня как предполагаемая дата возобновления турнира. А 30 июня — крайняя дата для его завершения. Понятно, что даже 2 мая на сегодня — это весьма условно: никто ведь на дает гарантии, что к тому времени эпидемия коронавируса будет окончательно побеждена. А вот дата 30 июня вполне понятна: именно в этот тот день истекают контракты футболистов на сезон-2019/20. В Италии предполагается, что в период со 2 мая по 30 июня можно успеть провести все перенесенные и не сыгранные еще матчи, а также дать своим клубам выступить в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Как видите, чемпионату Европы-2020 места в таком графике нет категорически. Понятно, что это позиция отдельно взятых итальянцев, но повторюсь: нельзя недооценивать их умение лоббировать свои интересы на любом уровне!

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Евро-2020 передвинут на следующий год?

А что тогда делать с Евро-2020? То, что его перенесут, мне сомневаться как-то не приходится. На какие даты? А вот это вопрос. Фигурируют осень и зима-2020, но как-то больше верится в лето-2021, тем более что во второй половине 2020 года надо еще играть и Лигу наций, и отборочные матчи к ЧМ-2022, не считая Лиги чемпионов и Лиги Европы. Да, лето-2021 уже и так насыщено событиями: там в первую очередь маячит всячески лоббируемый ФИФА на всех уровнях новоявленный чемпионат мира среди клубов. Но выход из положения находить надо, пусть отношения УЕФА с ФИФА и далеки сейчас от дружеских.

Да и вообще в целом всем сейчас придется искать компромиссы, всем придется от чего-то отказываться, каждый что-то в итоге потеряет. Но лучше потерять часть, чем лишиться всего, верно? И в этом контексте мегасовещание 17 марта имеет огромное значение. Хаос в европейском футболе достиг такой стадии, что тянуть с решениями дальше нельзя. Всем нужна определенность и согласованность, а не разобщенность действий, которая прослеживалась в последние дни и недели. Хочется верить, что такая определенность и наступит 17 марта, пусть решения, безусловно, понравятся далеко не всем.