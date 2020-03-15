УЕФА придется принести жертву коронавирусу. Ей станет ЧЕ-2020
17 марта УЕФА проведет в формате видеоконференции экстраординарное совещание с участием представителей всей Европы и решит, как европейскому футболу жить дальше в условиях пандемии.
17 марта УЕФА проведет в формате видеоконференции экстраординарное совещание с участием представителей всей Европы и решит, как европейскому футболу жить дальше в условиях пандемии.
17 марта 2020 обещает войти в историю европейского футбола. Впервые за 60 лет существования чемпионата Европы будет, видимо, принято решение о его переносе на другие сроки. До пика пандемии коронавируса в Старом Свете еще далеко — количество заболевших продолжает пугающим образом расти. Почти во всех ведущих лигах есть заболевшие футболисты или тренеры и национальные чемпионаты приостановлены. Так что шансов на проведение Евро-2020 в июне уже не остается. Придуманный при Мишеле Платини формат, обещавший вроде бы праздник всей Европе, в данном случае является как раз приговором турниру: даже если одна из
Давайте абстрагируемся от медицинского аспекта, который заслоняет пока на всеобщем фоне все остальные моменты. Обратимся к реалиям бизнеса, и вот что получается. УЕФА приходится выбирать наименьшее из двух зол — либо передвинуть Евро-2020, либо не дать закончить национальные чемпионаты и поставить под угрозу концовку Лиги чемпионов и Лиги Европы. По сути, это выбор между клубным футболом и сборными. И в Лиге чемпионов с Лигой Европы (не говоря уж про топ-5 чемпионатов), и вокруг Евро-2020 крутятся огромные деньги, а, значит, большие финансовые потери будут в любом случае. Но
Давайте к цифрам. И здесь я буду ориентироваться на источник, который вызывает у меня полное доверие в данном вопросе. Это La Gazzetta dello Sport — одно из главных мировых спортивных СМИ. По оценкам издания, общая стоимость Евро-2020 составляет около 2,2 миллиардов евро. Порядка 700 миллионов евро составляют расходы на проведение турнира, 371 миллион уйдет на премии
А теперь посмотрим, во что оцениваются еврокубки. Здесь оборот за один сезон — с учетом доходов и расходов — достигает примерно 3,3 миллиарда евро. Здесь вам и 100 миллионов клубам, которые вылетают на стадии отбора, и 130 миллионов национальным лигам, и много чего другого. 1,4 миллиарда гарантированы тем клубам, которые играют на основной стадии турниров. То есть получается, что в случае отмены Евро-2020 отдельные клубы потеряют куда меньше, чем при отмене или усеченном завершении Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ведь надо понимать, что при полной отмене или даже при сокращении числа матчей всем придется возвращать немалую часть из уже потраченных денег владельцам телеправ и спонсорам.
Если же говорить конкретно об Италии, что при условии полной отмены оставшихся матчей серии А местные клубы, по данным газеты La Repubblica, рискуют потерять порядка 430 миллионов евро
Добавлю, что в следующем году истекают действующие трехлетние контракты на продажу телеправ на серию А. Их общая стоимость составляет почти 1,4 миллиарда евро! Это огромная сумма для итальянского футбола. В этом году пора начинать новые (даже пусть предварительные) консультации с владельцами на телеправа, а добиться цифр, сопоставимых с этой, будет в итоге в разы сложнее, если не удастся доиграть нынешний сезон. Иное дело если даже в такой кризисной ситуации, как сейчас, серии А удастся соблюсти свои обязательства!
Мегасовещание УЕФА пройдет во вторник, но понятно, что уже несколько дней заинтересованные стороны, где в первых рядах однозначно находится Италия, ведут беспрерывные переговоры между собой.
К Италии можно, конечно, сколько угодно относиться с юмором или иронией на предмет значимости с экономической точки зрения на фоне ведущих держав Европы. Но вот умения договариваться и находить компромиссы у итальянцев точно не отнять! В том числе в футбольном мире. Это подтверждается, например, тем фактом, что сразу четыре итальянских клуба регулярно играют в Лиге чемпионов, хотя до недавней ее реформы упавшая в рейтинге УЕФА серия А могла о таком только мечтать. Знаете, почему? Потому, что именно несколько итальянских
Что же происходит в итальянском футболе прямо сейчас? По состоянию на сегодняшний день все приостановлено до 3 апреля, как того требует правительственный декрет. Бесконечные консультации между клубами, лигой и Федерацией футбола позволили, похоже, выработать общую позицию. Она состоит в том, чтобы любой ценой завершить чемпионат страны, и никакие случаи с коронавирусом в серии А не должны стать этому помехой (а на сегодняшний день таких случаев уже не меньше десятка). Возобновить чемпионат 4 апреля, конечно, не получится, потому что уже как минимум шесть команд из двадцати находятся на карантине (то есть даже о тренировках не может быть и речи), а продолжительность последнего составляет 14 дней. Любой новый случай заболевания среди игроков или персонала отодвинет крайний срок еще на две недели. Плюс сорван весь тренировочный процесс и у других команд, которым настоятельно рекомендовано прекратить на время всяческую деятельность.
Так что же тогда делать? 2 мая называется сегодня как предполагаемая дата возобновления турнира. А 30 июня — крайняя дата для его завершения. Понятно, что даже 2 мая на сегодня — это весьма условно: никто ведь на дает гарантии, что к тому времени эпидемия коронавируса будет окончательно побеждена. А вот дата 30 июня вполне понятна: именно в этот тот день истекают контракты футболистов на сезон-2019/20. В Италии предполагается, что в период со 2 мая по 30 июня можно успеть провести все перенесенные и не сыгранные еще матчи, а также дать своим клубам выступить в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Как видите, чемпионату Европы-2020 места в таком графике нет категорически. Понятно, что это позиция отдельно взятых итальянцев, но повторюсь: нельзя недооценивать их умение лоббировать свои интересы на любом уровне!
А что тогда делать с Евро-2020? То, что его перенесут, мне сомневаться
Да и вообще в целом всем сейчас придется искать компромиссы, всем придется от
Георгий Кудинов