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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: УЕФА потребует более € 300 млн от клубов и лиг за перенос Евро-2020

УЕФА потребует £ 275 млн (€ 302 млн) от клубов и лиг за перенос чемпионата Европы 2020 года, сообщает The Athletic.

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По данным источника, именно в такую сумму УЕФА оценивает возможность переноса Евро-2020 на 2021 год. Эти данные УЕФА передаст лигам 17 марта, во время видеоконференции, на которой будет решаться вопрос о переносе чемпионата Европы 2020 года.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 6,5 тыс. умерло.

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