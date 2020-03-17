Источник: УЕФА потребует более € 300 млн от клубов и лиг за перенос Евро-2020

По данным источника, именно в такую сумму УЕФА оценивает возможность переноса Евро-2020 на 2021 год. Эти данные УЕФА передаст лигам 17 марта, во время видеоконференции, на которой будет решаться вопрос о переносе чемпионата Европы 2020 года.