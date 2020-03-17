СМИ: УЕФА предложил клубам и лигам перенести ЕВРО на лето 2021 года

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Во вторник УЕФА обсуждает вопросы проведения в условиях распространения коронавируса всех европейских соревнований, в том числе чемпионата Европы.

«УЕФА официально предложил клубам и лигам на проходящей встрече отложить чемпионат Европы до лета 2021 года. Решение нуждается в ратификации со стороны национальных федераций, которые будут обсуждать это с УЕФА после клубов, затем это обсудит исполком УЕФА», — написал Панжа.

Чемпионат Европы должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.