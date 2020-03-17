УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год
ТАСС, 17 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года. Об этом сообщает
ТАСС, 17 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года. Об этом сообщает
Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля.
Впервые в истории континентальное первенство было перенесено. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летнего юбилея.
Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах —
Российская команда сыграет в группе В, где также сыграют команды Дании, Финляндии и Бельгии.
Произошедшая в конце 2019 года в Китае вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.