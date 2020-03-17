УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год

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Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля.

Впервые в истории континентальное первенство было перенесено. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в честь 60-летнего юбилея.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге запланированы три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Российская команда сыграет в группе В, где также сыграют команды Дании, Финляндии и Бельгии.